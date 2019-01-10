5 أشياء تقلل من قيمة الرجل في نظر المرأة

الكذب من الأشياء التي تكرهها المرأة في الرجل

في علاقات الحب بين الرجل والمرأة تحدث الكثير من المواقف، منها ما هو يوطد العلاقة بينهما والبعض الآخر قد يسيء إلى العلاقة العاطفية. في بعض الأحيان يقوم الرجل ببعض الأشياء تجعله يسقط من نظر المرأة. لذا لكل الرجال الذين يخشون اهتزاز مظهرهم أمام زوجاتهم أو حبيباتهم، إليك أهم الأشياء التي تقلل من قيمة الرجل في نظر المرأة.

استغلال المرأة

بعض الرجال يجيدون استغلال المرأة بشكل حرفي تحت مسمى الحب. فهم يستغلون أموال المرأة ويبدأون في استنزافها بشتى الطرق سواء كانت بكلمات الحب أو بسرد القصص الكاذبة التي تتعلق بالأزمات المالية. إذا تعرضت المرأة لأي استغلال من قبل الرجل، فهو يسقط فورا من أعينها وستختار البعد بلا عودة. وإن اختارت أن تكمل حياتها مع رجل كهذا، فهي ستكون الخاسر والنادم الوحيد.

امرأة واحدة لا تكفي

تحب المرأة أن تشعر بأنها الوحيدة في حياة الرجل. لهذا السبب يتسبب الرجل الذي يعشق التعدد والتعرف على النساء مع تبني علاقات ليس لها حدود وبدون داع، في التقليل من قيمة نفسه أمامها. تأكد أنها ليست صفة جيدة تستحق أن تفتخر بها على الإطلاق.

الكذب

الكذب من الأشياء التي تكرهها المرأة في الرجل، فهناك رجال يجيدون سرد الأساطير ويكذبون بحرفية تامة ولكن إن تم اكتشافها من قبل المرأة، فاعلم أنك سقطت من نظرها حتى وإن اختارت أن تستمر العلاقة معك.

عدم الاحترام

عدم الاحترام من ضمن الأشياء التي تسيء إلى العلاقة العاطفية بين الرجل والمرأة حتى لو كان هناك كثير من الحب يجمعهما. لذا أيها الرجل، لا تحاول أن تقلل من شأن زوجتك أو خطيبتك سواء بالتطاول اللفظي أو الجسدي، أو تقلل من قيمة الأشياء التي تفعلها من أجلك حتى ولو كانت بسيطة. احرص دائما على احترام أهلها لأنك إذا فعلت غير ذلك ستهتز مكانتك لديها وإن لم تفصح بذلك.

عدم الثقة

الثقة من الأشياء الرائعة التي إذا وجدت في علاقة الحب بين الطرفين، سهلت كثيرا من العوائق وتلافى الطرفين كثيرا من المشكلات. ولكن إن كان الرجل يشكك في كلام وأفعال المرأة بشكل دائم، فلا ينتظر منها سوى أن يقع من نظرها. لأن الثقة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحب والثقة في النفس، فإن تزعزع أي منهم لن تصبح العلاقة العاطفية في أجمل صورة لها.

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