الحب من أول نظرة: حقيقته، علاماته، التفسير العلمي له!‎‎

الحب من أول نظرة هو الوقوع في غرام شخص ما عند رؤيته لأول مره

يعتبر معظم الناس أنّ الحب من أول نظرة هو الوقوع في غرام شخص ما عند رؤيته لأول مره، لكنّ الاختصاصيين يصفون الأمر بطرقٍ أكثر تعقيداً؛ حيث تشير الأبحاث أنّ الحب الرومانسيّ يعتمد في معظم الأحيان على المثاليّة والأوهام الإيجابيّة المتعلّقة بالشريك، وهذا صحيح في حالة الحب الذي يستمر لسنوات طويلة، وهناك ما يسمى بهالة الجاذبيّة وهي حالة الانجذاب التي تحصل للشخص عند التقائه بآخر لأول مرة بناءً على شكله الجميل؛ حيث يربط الدماغ الجمال مع الخير والصفات المحببّة، وهذا يعتبر سبباً في أن الأشخاص الأكثر جاذبية هم أكثر عرضة للتعرّض للحبّ من أول نظرة.

علامات الحب من أول نظرة:

1- ألم في المعدة:

عند الوقوع في الحب من النظرة الأولى يشعر الشخص بانقباض في معدته، ويكون هذا الشعور مرافقاً للعصبية والتي هي مزيج من السعادة، والخوف، والقلق، وتكون جميع هذه المشاعر بسبب القلق من انطباع الشخص الآخر والخوف من الرفض، وأحياناً لا يفهم الإنسان هذه المشاعر التي يخوضها؛ لكنها تشعره بالسعادة والقلق في آنٍ واحد.

2- محاولة لفت الانتباه:

يفعل الشخص أي شيء لجذب انتباه الشخص الذي وقع في الحب تجاهه، ويرغب بالتأكد من أن أنظاره موجّهة إليه، وقد يقوم بذلك من خلال السعي بظهور شخصيته بشكلٍ ساحر، أو التحدّث بطريقة ملفتة.

3- التفكير:

يصبح الشخص الذي يشعر الإنسان بالحب تجاهه عالقاً في الذهن ولا يغيب مطلقاً، حيث يفكر الإنسان بمن يحب منذ الالتقاء به من المرة الأولى ويستمر هذا التفكير طوال اليوم وعلى مدار أيام عدّة، ويشعر المُحِب أنه لا يستطيع التوقف عن التفكير بالشخص أو إلهاء نفسه.

4- الرومانسية:

يصبح الشخص مفرط الرومانسيّة عندما يحب، وتحديداً أولئك اللذين يحبون من النظرة الأولى، فهم يرغبون دوماً في النظر في عيون من يحبون، ويتخيلون أطفالهما في المستقبل، ويرغبون بفعل أمور رومانسية مثل المشي على الشاطىء.

5- الأمور تبدو جيدة وإيجابية:

الحب يجعل الشخص يفكر بطريقة إيجابية تجاه الأمور ولا يستسلم، أو يبدي ردود فعل تجاه الأشخاص اللذين يسخرون من الحب والزواج والعلاقات، فهو يعتقد بأن كل شيء سيكون مثالياً ويمكنه الحصول على حب الشخص الآخر.

التفسير العلمي للحب من أول نظرة:

عندما يشعر الإنسان أنه قد وقع في الحب من النظرة الأولى، يكون رد الفعل الغريزي لديه هو شعوره بحاجة ملحّة للتواصل مع الشخص الآخر، ويحدث ذلك لأن الدماغ يفرز هرمون الأوكسيتوسين الذي يطلق عليه اسم هرمون الحب أثناء تواصل الأشخاص، وقد أثبتت دراسة نُشرت في مجلة "Nature" عام 2009م أن هناك جزئين رئيسيين في الدماغ يتم تنشيطهما عند الالتقاء بشخص لأول مرة، هما:

منطقة اللوزة التي تتحكم بالمشاعر، ومنطقة أخرى تسمى القشرة الحزامية الخلفية وهي مسؤولة عن الذاكرة وتساعد الشخص على اتخاذ القرارات وتحديد ما يواجهه الإنسان.

تفيد الأبحاث بأن هناك عدّة أجزاء في الدماغ تعمل بشكل متناسق وتفرز مواد كيميائية تعطي الشعور بالنشوة والسعادة، وعند الوقوع في الحب يُفرز الدماغ هذه المواد في أجزاء مختلفة منه، وهذه المواد هي: الدوبامين والأوكسيتوسين والأدرينالين والفاسوبريسين، أما الدوبامين فهو نفس المادة التي يتم إفرازها من الدماغ عندما يتناول شخص ما الكوكايين وتسبب بحدوث اندفاع وإثارة للشخص ويصبح الدماغ مدمناً عليها، وهذا ما يحصل أيضاً عند الوقوع بالحب.

يمكن أن ينظر العقل إلى شخص ما على أنه مكافىء كيميائياً له، ويحدث ذلك عندما يفرز الدماغ جميع المواد الكيميائية التي تعطي شعور السعادة، ويصبح لدى الجسم رغبة في الاستمرار بهذا الشعور والاحتفاظ بالمصدر الذي يسبب ذلك، ولهذه الأسباب قد يكون الحب من النظرة الأولى ممكناً إذا كان الدماغ قادراً بسرعة على توليد هذا النوع من المواد الكيميائية على المدى الطويل، وإن الإنسان قادر على اتخاذ قرار انجذابه لشخص ما أم لا خلال جزء من الثانية، وفي حال استجابة الدماغ بسرعة كبيرة تجاه شخصٍ ما؛ يكون الوقوع في الحب من أول نظرة تجاه هذا الشخص أمراً حقيقياً.

المزيد:

10 أشياء لا تعرفها عن الحب

ما هي كيمياء الحب؟

6 حركات تكشف حب الرجل لكِ

5 أشياء تقلل من قيمة الرجل في نظر المرأة

علامات الحب عند الرجال والنساء حسب علم النفس