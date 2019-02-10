ما هو الحجر المناسب لبرجك الصيني؟

بمناسبة رأس السنة الصينية، تعالوا نتعرف على الأحجار التي تناسب كل برج ونقاط القوة ونقاط الضعف المرتبطة بها..

الفأر

حجر البرج: العقيق الأحمر

نقاط القوة: يمتلك مولود برج الفأر شخصية جذابة ويحبّ لفت الأنظار. كما أنه يسعى إلى تحقيق أهدافه مهما كلف الثمن. وهو أيضاً ناقد جريء ومفيد لمحيطه.

نقاط الضعف: يدور العالم بالنسبة إليه حول شخصه وهو ما قد يزعج الأشخاص المحيطين به. ومن الممكن أن يتخلّى عن بعض هؤلاء إذا اقتضت مصلحته ذلك.

الجاموس

حجر البرج: الأفينتورين

نقاط القوة: يتسم مولود هذا البرج بالتوازن وبالقدرة على الصبر والتحمل. وهو موضع ثقة الكثير من الأشخاص المحيطين به. كما أنه يتميز بالذكاء وبالميل إلى الاستقلالية والنشاط، ما يجعل النجاح حليفه غالباً.

نقاط الضعف: من الممكن أن يظهر مولود هذا البرج عدم قدرة على محاورة الآخرين. وقد يظهر شكّه في الكثير من التصرفات التي يقوم بها هؤلاء. وهو ما قد يؤثر سلباً على علاقاته الاجتماعية.

النمر

حجر البرج: الكوارتز الوردي

نقاط القوة: يتمتع بالكثير من الشجاعة وبصفات قد تساعده على تولي الإدارة أوالقيادة. ومن أبرز نقاط قوته أيضاً قدرته الكبيرة على التركيز على التفاصيل.

نقاط الضعف: أولها تقلب مزاجه. فقد ينتقل فجأة من حالة الفرح إلى الحزن ومن الهدوء إلى الغضب. ولهذا قد يسود التوتر أحياناً علاقته بمحطيه العائلي والمهني.

الأرنب

حجر البرج: العقيق الأزرق

نقاط القوة: يتوخى مولود برج الأرنب الحذر في كل خطوة يقوم بها. كما أنه يتمتع بذاكرة قوية. وهذ الصفة تساعده على تحقيق النجاح في الحياة المهنية تحديداً.

نقاط الضعف: يتسم بالتردّد ولهذا يتأخر غالباً في أخذ أي قرار. كما أنه يتصف ببعض الأنانية التي تجعل بناء علاقة صداقة معه أمراً غير سهل وغير مريح.

التنين

حجر البرج: السوداليتي والسيربنتين

نقاط القوة: يتميّز مولود برج التنين الصيني بالدهاء والثقة الكبيرة بالنفس. كما أنه يظهر استعداده لخوض المغامرات وأخذ القرارات السريعة أياً تكن النتائج التي تترتب على ذلك. وهو ما يفتح أمامه دائماً الكثير من الأبواب.

نقاط الضعف: قد تنقلب ثقته الكبيرة بنفسه ضده حيث يرى بعض الأشخاص المحيطين به أنه متكبّر. فهو لا يستمع غالباً إلى آراء هؤلاء ولا يعيرها الكثير من الأهمية.

الأفعى

حجر البرج: الرودونيت

نقاط القوة: من أبرز الصفات التي يطلقها الآخرون على مولود هذا البرج أنه يتمتع بحكمة العقل وأناقة المظهر في الوقت نفسه. وهذا ما يجعله موضوع اهتمام الكثير من الأشخاص المحيطين به.

نقاط الضعف: يحب السيطرة على كل ما يدور في محيطه من أحداث. كما أنه قد يظهر أحياناً بعض الغيرة وقد لا يتردد في الثرثرة التي تلحق الضرر بالعلاقات بين الآخرين.

الحصان

حجر البرج: الأميتيست

نقاط القوة: يتمتّع هذا المولود بالحيوية وبالاستعداد الدائم لبناء العلاقات الاجتماعية. ومن أبرز صفاته أيضاً أنه يظهر الكثير من الوفاء تجاه أصدقائه والمقربين منه.

نقاط الضعف: من الممكن أن يبدي حماساً شديداً تجاه بعض الأحداث والأشخاص. وهو ما قد يسبب أخذه بعض القرارات الخاطئة وقيامه ببعض الخطوات غير الصائبة.

العنزة

حجر البرج: عين النمر

نقاط القوة: يعرف مولود هذا البرج الصيني بأنه يميل إلى المثالية وإلى الاهتمام المبالغ فيه بالتفاصيل. كما أنه هادئ ولا يحب الاستناد في أخذ قراراته على حالة انفعالية.

نقاط الضعف: لأنه مثالي جداً قد يحقق مولود العنزة النجاح في عمله. لكنه قد لا يتمكن من الانسجام مع الحياة الاجتماعية الواقعية. كما أن مثاليته هذه قد تزعج الآخرين.

القرد

برج الحجر: العقيق اليماني

نقاط القوة: يتمتع هذا المولود بمخيلة واسعة وبحس المرح والفضول. ولهذا يحب الكثير من الأشخاص مجالسته وبناء علاقات الصداقة معه.

نقاط الضعف: عندما يواجه موقفاً صعباً قد لا يتردد مولود القرد في الكذب لإيجاد منفذ الخلاص. ولهذا قد يفقد ثقة بعض الأشخاص وخصوصاً في مكان العمل.

الكلب

برج الحجر: الكوارتز الوردي والسيربنتين

نقاط القوة: أكثر ما يتميز به مولود برج الكلب الصدق والثقة بالذات وإمكانات القيادة. كما أنه لا يترددّ في التطوع لتقديم المساعدة من أي نوع لكل من يحتاج إليها.

نقاط الضعف: يفتقر مولود هذا البرج إلى حس المرح وإلى القدرة على التخلي عن جديته. ولهذا ليس من السهل بناء العلاقات الطبيعية من أي نوع معه.</p>

الديك

برج الحجر: العقيق الأزرق

نقاط القوة: يحب مولود برج الديك أن يصبح محط الأنظار وأن يثق الجميع بقدراته. ولهذا يحاول إظهارها قدر استطاعته ويسخّر كل طاقته لهذه الغاية. وهذا مفتاح نجاحه.

نقاط الضعف: رغم سعيه إلى التميز، يتسم مولود الديك بحساسية زائدة. وهذا ما يجعل التحدث إليه أمراً صعباً. ففي هذه الحالة يجب اختيار الكلمات بعناية لكي لا يشعر بالإهانة أو الانزعاج.

الخنزير

حجر البرج: الرودونيت والكوارتز الوردي

نقاط القوة: من أبرز صفاته الفضول والانفتاح الذهني. كما أنه صادق وصريح ويظهر الكثير من العاطفة تجاه أقاربه وأصدقائه وزملائه. نقاط الضعف: يشعر مولود برج الخنزير بالتعب بسرعة. كما أنه يظهر توتره كلما واجه موقفاً صعباً ما. ولهذا لا يمكنه القيام بأكثر من مهمة أو التفكير بأكثر من قضية في الوقت نفسه.