فوائد غير متوقعة للحصرم " العنب غير مكتمل النضج "

الحصرم " العنب غير مكتمل النضج " غني عن التعريف ما للعنب من منافع غذائية وصحية قلما تجتمع في غذاء آخر، فهو يلعب دوراً لا يستهان به في بناء خلايا الجسم وإصلاحها، كما أنه يملك خصائص شفائية ووقائية مميزة، ولذا فهو مفيد للجميع، من أصحاء ومرضى، خصوصاً انه طعام سريع الهضم للغاية وفيه قيمة غذائية عالية الجودة. ولكن ماذا عن الحصرم؟

الحصرم هو أول العنب، أي ثمار العنب الغضة الخضراء التي لم تنضج بعد، وفي الطب القديم قيل عنه أنه يعقل البطن ويولّد المغص والريح، وإذا أُكل منه بكثرة فإنه يسبب ضعفاً في المعدة. أما تدليك البدن بمسحوق الحصرم المجفف في الظل فهو مفيد في تقوية البدن وفي علاج داء الحصف الجلدي. واذا حضرت خلطة من الحصرم والخل فإنها تفيد في علاج البواسير والتقرحات المزمنة. أما مزج عصارة الحصرم المجفف مع العسل فينفع في بعض آفات الحلق واللسان واللثة وفي تخفيف وجع الأذن الملتهبة.

أما الطب الحديث فيذكر عن الحصرم أنه قاطع للعطش ومفيد في تقوية المعدة والكبد ونافع في تهدئة التقيؤات والإسهالات. واذا صنعت خلطة من عصير الحصرم مع ماء الكراث وطُليت البواسير بها، فإنها تجف وتشفى.

يصنع من الحصرم عصير مشهور في الشرق الأوسط، إذ يضاف الى بعض الأطعمة من أجل تحميضها وإضفاء النكهة عليها. وشراب الحصرم نافع للحوامل، فهو يقوي المعدة والكبد ويمنع سقوط الجنين. كما يستعمل شراب الحصرم في علاج السمنة.

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