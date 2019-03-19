فوائد العنب الأسود

العنب الأسود يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتدفق الدم في الشرايين

1- يساعد تناول العنب الأسود أو عصيره في تنظيم مستوى السكر في الدم، وتحسين حساسية إفراز الإنسولين في الجسم، لاحتوائه على نسبة من السكريّات البسيطة والتي لا تتعدى 43 إلى 53 بمعنى أنّه من الأطعمة التي تمنح الجسم مستوى منخفضاً من السكر.

2- يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين بشكلٍ فعالٍ وملحوظ، لاحتوائه على مواد كيميائية نباتية تحسن وظائف بعض الجينات داخل الجسم، وبالتالي تحفظ عضلات القلب من التلف، وتحمي الشرايين من التصلّب.

3- يحسن الانتظام على تناول العنب من وظائف المخ وعمل الذاكرة، كما يزيد من قدرة الإنسان على التركيز والاستيعاب، لذا فإنّ المواظبة على تناول كوب واحد يومياً من عصير العنب الأسود يقلل من فرص الإصابة بمرض الشيخوخة "الزهايمر" وخاصة لدى كبار السن.

4- يحمي الجسم من الإصابة بأنواع مختلفة من السرطانات، كسرطان القولون والرحم والبروستاتا، كما يساعد على الشفاء منها، وذلك لاحتواء بذور العنب الأسود على نسبة عالية من الفلافونيدات ومضادات الأكسدة التي تمنع تغلغل الشوارد الحرة في الخلايا، والتي تسبب الأورام السرطانية الخبيثة مستقبلاً.

5- يساعد على تليين الأمعاء وإخراج السموم منها لاحتوائه على الألياف النباتية المفيدة التي تسرع طرح الفضلات لخارج الجسم، وتمنع الإمساك.

6- يحسّن مظهر الجلد ويحارب علامات التقدّم في السن، والتي تظهر بوضوح على البشرة كالخطوط الرفيعة والتجاعيد، إذ يمكن تناوله كعصير أو عمل ماسكاتٍ طبيعية للوجه والجسم.

7- يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتدفق الدم في الشرايين والأوردة، لذا فهو يحمي من تجلط الدم.

8- يحمي الجسم من الالتهابات المختلفة لوجود مواد فعالة مضادة للالتهابات والأكسدة.

9- يعالج مرض الأنيميا "فقر الدم" وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد الذي يرفع مستوى الهيموجلوبين في الدم، ويحارب مشاكل الضعف والهزال العام.

10- يخفض من ضغط الدم الشرياني فهو يوسّع الشرايين ويسهل مرور الدم في الأوردة فيقل الضغط عليها.

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