الحقائب المنفوخة... هي الحقائب العصرية لعام 2022

أصبحت الحقائب المنفوخة والتي تسمى Puffy Bags في عصرنا الحالي موضة متجددة مع بعض التعديلات التي زادت على مظهرها الخارجي شيئاً من الموضة العصرية والحيوية.

واحتلت الحقائب المنفوخة ممشى عروض أسابيع الموضة حول العالم، لذلك كوني دائماً عصرية كوني أنيقة وعملية مع هذه الحقائب المنفوخة من أشهر الماركات العالمية في تصميم الحقائب.

أصبحت الحقائب المنفوخة موضة سنة 2022/2023 جمعت لكِ عزيزتي الانيقة تشكيلة من الحقائب المنفوخة من محلات زارا العالمية وتذكري أن الموضة العصرية هي موضة دائمة.

نصائح عند تنسيق الحقائب المنفوخة في فصل الشتاء

عزيزتي الأنيقة عند تنسيق الحقائب المنفوخة مع الملابس السميكة والفضفاضة يجب أن تنتبهي أن تكون متوازنة مع شكل وحجم الملابس الحقيبة وهذه تعد من القواعد الأساسية التي يجب عليك اتباعها.

انتبهي يا عزيزتي إلى طريقة حمل الحقيبة بالشكل الذي يضمن لكِ تحقيق التوازن بالقوام،لذلك احذري أن تختاري حقيبة الكتف وأنتِ ممتلئة بالجزء العلوي بالجسم لأنه سوف تفسد إطلالتك واختاري بدلاً منها حقيبة اليد المنفوخة.

عند تصميم الحقيبة اختاريها حسب ستايل ملابسك أما حجمها يجب اقتنائه حسب شكل القوام فهذه قاعدة مهمة التي يجب عليك اتباعها وذلك لضمان الحصول على إطلالة رائعة تتناسب مع ذوقك وستايل ملابسك.

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