كوني على الموضة مع البليزر في السنة الجديدة 2022

هل مللتِ من ارتداء البليزر إلى المكتب كل يوم؟ غيري أسلوب أناقتك في شتاء 2022 مع صيحة البليزر الطويل والذي يتميز بظرافته وخفة ظله وتناسبه مع كافة قطع الأزياء من بنطال وفستان وتنورة.

يعتبر البليزر "السترة الرسمية" إحدى القطع المميزة لإطلالة مميزة وفريدة، يمكنك دمج البليزر وتنسيقه قطع الأزياء بكل حرية وجاذبية فهو أنيق وعملي وعصري في آن واحد.

ويعد أيضاً البليزر من أكثر القطع أناقة لفصل الشتاء ومفضلة لدى الكثيرين وخصوصاً المرأة العاملة فهو سهل تنسيقه مع الملابس ومناسب للعمل ومريح في آن واحد ولأنه يعطي إطلالة كلاسيكية جميلة وبسيطة في الشكل العام، له ألوان جذابة وأشكاله القصيرة والطويلة، ويصلح للإطلالات الرسمية، ومن الأهمية بمكان اختيار الألوان المناسبة والمتناسقة معه في اللبس، وطول البليزر المناسب للمرأة يتحدد على أساس طول قامتها ومدى رشاقة قوامها بالإضافة إلى ذوقها وأسلوب ملبسها.

يعد البليزر واحد من القطع المهمة التي يمكن أن تمنح المرأة مظهر راقي وأنيق لا مثيل له، لهذا تعتمد عليه أغلب أغلب الفاشينيستا والملكات والأميرات في أغلب إطلالتهن، وقد نجح أغلبهن في الإبداع في تنسيق البليزر بعدة طرق .

وهو من القطع الأساسية في خزانة ملابس كل امرأة وذلك لما يضيفه للمرأة من مظهر رائع عند اختياره بمختلف الأوقات، جمعنا لك حلوة البوابة تشكيلة جميلة من "البليزر الطويل" من محلات زارا العالمية، اختاري منها ما يناسبك تزامناً مع السنة الجديدة 2022.

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