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كوني على الموضة مع البليزر في السنة الجديدة 2022

منشور 29 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 09:02
كوني على الموضة مع البليزر الطويل في السنة الجديدة 2022
كوني على الموضة مع البليزر الطويل في السنة الجديدة 2022

هل مللتِ من ارتداء البليزر إلى المكتب كل يوم؟ غيري أسلوب أناقتك في شتاء 2022 مع صيحة البليزر الطويل والذي يتميز بظرافته وخفة ظله وتناسبه مع كافة قطع الأزياء من بنطال وفستان وتنورة.

كوني على الموضة مع البليزر الطويل في السنة الجديدة 2022

كوني على الموضة مع البليزر الطويل في السنة الجديدة 2022

يعتبر البليزر "السترة الرسمية" إحدى القطع المميزة لإطلالة مميزة وفريدة، يمكنك دمج البليزر وتنسيقه قطع الأزياء بكل حرية وجاذبية فهو أنيق وعملي وعصري في آن واحد.

ويعد أيضاً البليزر من أكثر القطع أناقة لفصل الشتاء ومفضلة لدى الكثيرين وخصوصاً المرأة العاملة فهو سهل تنسيقه مع الملابس ومناسب للعمل ومريح في آن واحد ولأنه يعطي إطلالة كلاسيكية جميلة وبسيطة في الشكل العام، له ألوان جذابة وأشكاله القصيرة والطويلة، ويصلح للإطلالات الرسمية، ومن الأهمية بمكان اختيار الألوان المناسبة والمتناسقة معه في اللبس، وطول البليزر المناسب للمرأة يتحدد على أساس طول قامتها ومدى رشاقة قوامها بالإضافة إلى ذوقها وأسلوب ملبسها.

كوني على الموضة مع البليزر الطويل في السنة الجديدة 2022

كوني على الموضة مع البليزر الطويل في السنة الجديدة 2022

يعد البليزر واحد من القطع المهمة التي يمكن أن تمنح المرأة مظهر راقي وأنيق لا مثيل له، لهذا تعتمد عليه أغلب أغلب الفاشينيستا والملكات والأميرات في أغلب إطلالتهن، وقد نجح أغلبهن في الإبداع في تنسيق البليزر بعدة طرق .

كوني على الموضة مع البليزر الطويل في السنة الجديدة 2022

كوني على الموضة مع البليزر الطويل في السنة الجديدة 2022

وهو من القطع الأساسية في خزانة ملابس كل امرأة وذلك لما يضيفه للمرأة من مظهر رائع عند اختياره بمختلف الأوقات، جمعنا لك حلوة البوابة تشكيلة جميلة من "البليزر الطويل" من محلات زارا العالمية، اختاري منها ما يناسبك تزامناً مع السنة الجديدة 2022.

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كلمات دالة:البليزر الطويلبليزرجاكيتزاراالمرأة العاملةأناقةأزياء

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