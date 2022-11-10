أبرز علامات الحمل مع نزول الدورة الشهرية

هل يمكن بالفعل ظهور علامات الحمل مع نزول الدورة الشهرية ؟ في الحقيقة نعم يمكن حدوث ذلك؛ إذ يوجد واحدة من حالات الحمل التي يصاحبها نزول النزيف تمامًا مثل نزيف الدورة الشهرية، ويسمى بالحمل الغزلاني نسبة إلى إناث الغزلان لكونها تحيض حتى خلال فترة الحمل، لذا تابعي السطور التالية لتتمكني من معرفة المزيد عن تلك العلامات.

أعراض الحمل مع نزول الدورة الشهرية

في الحقيقة يصعب على السيدات اكتشاف حالة الحمل الغزلاني؛ بسبب نزول الدم خلال أوقات الدورة الشهرية التقليدية، بما يعرف بعلامات الحمل مع نزول الدورة الشهرية، والآتي بيان تفصيلي بكل علامة منهم على حدة:

الاضطرابات المزاجية

تعتبر الاضطرابات المزاجية إحدى أعراض الحمل مع وجود الدورة الشهرية، والتي تتضمن نوبات البكاء المستمرة، والإحساس بالغضب والحزن، وفي العادة تختفي تلك العلامات بمجرد نزول دم الحيض، لكن في حالة استمرارها فمن الممكن أن تكون علامة على حدوث الحمل.

الإرهاق والتعب

يعد الإرهاق والتعب واحدة من علامات الحمل في الأسبوع الأول الأكيدة؛ وتحدث نتيجة ارتفاع مستويات هرمون البروجستيرون في الجسم، ويستمر ذلك العرض طيلة أيام فترة الحيض لاسيما إذا كان دم الحيض كثيف، بينما في الحمل فتستمر لعدة أسابيع وفي بعض الحالات قد تستمر حتى حدوث الولادة.

الإمساك

يصاب أكثر من 20% من السيدات بالإمساك خلال فترة الحمل، لاسيما في الشهر الأول والثاني من أشهر الحمل؛ كنتيجة لحدوث اضطرابات في توازن الهرمونات داخل الجسم، وهي من علامات الحمل مع نزول الدورة الشهرية، إلا أنه في حالة عدم وجود حمل، فإنها تختفي بمجرد بدء الدورة الشهرية.

تغيرات الثدي

تعتبر تغيرات الثدي واحدة من أعراض الحمل في يوم نزول الدورة الشهرية، بحيث تتضمن للإحساس بالآلام بمجرد لمسه، وانتفاخ الثدي، وثقله، ويستمر ذلك العرض حتى حدوث الولادة في حالة التأكد من وقوع الحمل، ولكن الألم ينتهي بمجرد اعتياد الجسم عليه.

الإفرازات المهبلية

تعد الإفرازات المهبلية المصحوبة بنزول دم واحدة من أعراض الحمل يوم نزول الدورة الشهرية، والتي يتراوح لونها من الوردي للأسود أو البني الداكن، وتشير في الغالب إلى انغراس البويضة في جدار الرحم، ما يعرف بنزيف الانغراس.

تقلصات الرحم

من المحتمل أن يتسبب انغراس البويضة، في حدوث تقلصات بالرحم وتشنجات مؤلمة ومؤقتة، ومن الجدير بالذكر أن الفرق بين وجع الدورة ووجع الحمل يكاد يكون منعدم، إلا أن آلام الدورة الشهرية تتراوح من الطفيفة إلى المؤلمة.

أسئلة شائعة عن علامات الحمل

في الواقع تختلف علامات الحمل عند حالات عديدة من السيدات، نتيجة الكثير من العوامل المختلفة كالسن، والصحة الجسدية، والنفسية، وغيرها من الأمور الأخرى، ولذلك يلجأ العديد منهن إلى السؤال عن علامات الحمل للتأكد من حدوثه أم لا؛ ولذلك جمعنا لكِ أبرز الأسئلة الشائعة عن علامات الحمل مع بيان الإجابات التفصيلية عليها عبر السطور التالية:

هل نزول الدورة قبل موعدها من علامات الحمل؟

في بعض الحالات قد يكون نزول الدورة الشهرية قبل موعدها إحدى علامات الحمل، وفي الحقيقة لا يكون لذلك الدم أي علاقة بالحيض، بل يعتبر دم انغراس البويضة المخصبة في جدار الرحم، وفي تلك الحالة يستمر الدم في النزول لمدة ٢٤ أو ٤٨ ساعة فقط، كما أنه يختفي من تلقاء نفسه دون الحاجة لعلاج أو عمل أي إجراء.

هل نزول إفرازات بيضاء في موعد الدورة من علامات الحمل؟

نعم تعد الإفرازات البيضاء إحدى أعراض الحمل؛ إذ تحدث نتيجة زيادة نسبة سمك المهبل في بداية حدوثه، وغالبًا تكون إفرازات شفافة وبيضاء وتستمر طوال أشهر الحمل، لكن ذلك يكون في حال كونها ذات رائحة نفاذة وكريهة، ويصاحبها الإحساس بالحكة أو الحرقان، فحينها يجب التوجه للاستشارة الطبية على الفور.

هل نزول الدورة مرتين بالشهر من علامات الحمل؟

لا تعتبر نزول الدورة الشهرية مرتين خلال الشهر من أعراض الحمل، بل تكون إشارة إلى عدم انتظامها، وقد تكون دلالة على وجود مشكلة ما، لذا يرجى التوجه للطبيب لمعرفة السبب واتخاذ الإجراء المثالي في أسرع وقت.

هل عدم وجود افرازات قبل الدورة دليل على الحمل؟

نعم، هناك بعض الحالات من النساء التي يكن بالفعل حوامل، ولكن لا يعانين من نزول أي إفرازات قبل بدء الدورة الشهرية، وهذا أمر غير مسلم به في كل حالات الحمل، فمن الممكن نزول إفرازات مهبلية قبل فترة الحيض، مع عدم حدوث حمل والعكس صحيح، لذا من الأفضل عمل اختبار الدم والبول وحسم الأمور عند الشك بحدوث الحمل من عدمه؛ للحصول على نتيجة دقيقة.

هل نزول الدم بعد تأخر الدورة من علامات الحمل؟

نعم من المحتمل أن تكون تلك علامة من علامات الحمل مع نزول الدورة الشهرية، لذا من الأفضل إجراء فحص السونار المهبلي، أو تحليل الحمل الرقمي للتأكد من حدوث الحمل أم لا.

لكل قاعدة استثناء وبالمثل حالات الحمل جميعها تختلف من امرأة لأخرى ومن سن لآخر ومن حالة جسدية لأخرى، لذا لا تستبعدي عزيزتي وجود علامات الحمل مع نزول الدورة الشهرية على الإطلاق، ولكن من الأفضل عند ظهورها أو ملاحظة بعضًا منها عليكِ التوجه للاستشارة الطبية للتأكد من حدوث الحمل أم لا؟ واتخاذ الإجراء المناسب حينئذ للحالة.