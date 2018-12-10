ما تفسير الحلم بالجبال في المنام؟

رؤية الجبال في حلمك يدل على بعض العقبات الرئيسية و / أو التحدي الذي لديك للتغلب عليها. إذا كنت فوق الجبل ، فهذا يدل على أنك حققت أهدافك وأدركتها. لقد أدركت إمكاناتك الكاملة. بدلا من ذلك ، تشير الجبال إلى عالم أعلى من الوعي والمعرفة والحقيقة الروحية.

إن الحلم بأنك تسلق جبل يعني إرادتك وطموحك.

إن الحلم بأن تسقط من جبل يشير إلى اندفاعك للنجاح دون أن تفكر جيدا في طريقك نحو النجاح. ربما يتم دفعك إلى الاتجاه الذي لا ترغب في الذهاب إليه أو أنك لست مستعدًا لذلك. الهبوط من جبل يعني أيضا أن لديك ميل للتخلي بسهولة أو الهروب من المواقف المتطلبة. أنت تأخذ الطريق السهل.

إن الحلم بأنك تدور حول جبل يعني أنك تتعامل مع بعض العوائق بطريقة ملتوية. أنت تأخذ نهجا غير مباشر. بدلا من ذلك ، الحلم بالالتفاف حول الجبل يعني أنك تسير بنفسك. أنت تعرف القيود الخاصة بك.

يمثل حلم الجبل المكون من الصخور القدرة على التحمل.