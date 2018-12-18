ما تفسير الحلم بالعائلة في المنام؟

رؤية عائلتك في حلمك تمثل الأمن والدفء والحب. ويمكن أن ترمز أيضًا إلى المرارة أو الغيرة أو التنافس وفقًا لعلاقتك بعائلتك. بدلا من ذلك ، قد يعني ذلك أنك تعتمد بشكل كبير على عائلتك ، خاصة إذا كان أفراد العائلة يظهرون في أحلامك بشكل متكرر.

فكر أيضًا في أهمية أحد أفراد العائلة أو العلاقة التي تربطك بهم. إذا كنت تحلم بأن عائلتك لا تتصرف أو تظهر كما هي عادة ، فهذا يعني أنك تريد أن تنأى بنفسك عنها أو ببساطة لا تفهم من أين جاءوا.

رؤية عائلة شخص آخر في حلمك يرمز إلى العمل الجماعي. يعمل الحلم على تذكيرك بأن الآخرين يمكن أن يأتوا ويخرجوا من حياتك ، ولكن سيكون لديك دائمًا عائلة. وبدلاً من ذلك ، فإن الحلم بعائلة شخص آخر يوحي بأنك تقوم بإضفاء طابع مثالي على الرومانسية أو جعلها رومانسية. انت تريد ما لدى عائلات الأخرى.