هل الحليب العضوي أفضل من الحليب التقليدي؟

كوب حليب عضوي أم تقليدي، ماذا يجب أن نختار؟ في الحقيقة، الحليب بكل اشكاله مفيد للصحة.

لم يترك الهوس بالاطعمة العضوية أي رف في رفوف البقالة بدون أن يتدخل به، بما في ذلك منتجات الألبان. وفقا لاخبار منتجات الالبان التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية ارتفعت مبيعات الحليب قليل الدسم العضوي منذ نصف العام الاول الى 17.5 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

بالمقابل، تراجعت مبيعات الحليب التقليدية الى 2.6 بالمائة في نفس الإطار الزمني. الامر الذي جعلنا نتسائل: هل الحليب العضوي يساوي حقا ثمنه الإضافي؟ (3.88$ لكل نصف غالون، في المعدل. )

يقول توماس أوفيرتون، دكتوراه، أستاذ علم حيوان، مشارك في جامعة كورنيل، "هناك إختلاف بين إنتاج الحليب العضوي والتقليدي، لكن هذه الاختلافات ليست كما يتوقعه المستهلك."

ما الذي يميز الحليب العضوي عن غيره:

الاختلاف بين الحليب العضوي والحليب التقليدي هو اختلاف في المنشأ: الحيوانات في المزارع العضوية:

o تتغذى على حبوب عضوية فقط، خالية من الأسمدة الصناعية ومبيدات الحشرات.

o تحصل على 30 بالمائة من غذائهم من المراعي المفتوحة.

o لا تعالج بالمضادات الحيوية، أو هورمون النمو لزيادة إنتاج الحليب.

ولكن هل هذا يجعلها صحية أكثر؟

أولا، ليست صحية كثيرا. " تحتوي كأس 8-أونس من الحليب التقليدي على نفس العناصر التسع المغذية الضرورية بضمن ذلك الكالسيوم، فيتامين دي، والبوتاسيوم تماما كتلك الموجودة في عبوة الحليب العضوي.

بالاضافة الى ذلك، لا يوجد أي إمتياز من ناحية المكونات غير المرغوبة. كل انواع الحليب العضوي والتقليدي تخضع لاختبار وجود بقايا مضادات حيوية، وأي حليب يحتوي على هذه المضادات يتم التخلص منه.

ماذا نختار؟

ببساطة: سواء كنت تفضل الحليب العضوي أو التقليدي، يجب أن تكون مطمئنا أنك تتناول منتجات ذات جودة عالية ومن منشأ طبيعي وآمان خاضعة لكل المعايير والشروط الصحية.

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