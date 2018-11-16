الخبر قد يهمك.. مفاجأة تهدم شائعة عمرها ألف عام عن الحليب!

تناول الحليب، عند الإصابة بنزلة برد، يفاقم الأعراض (shutterstock.com)

رغم شهرة الأقوال الشعبية، عن أن تناول الحليب أثناء الإصابة بنزلات البرد، يعجل بالشفاء، فإن خبراء الطب، أكدوا عدم صحة هذه المعلومات تماما، في مفاجأة للكثير من المعتقدين في قدرة الحليب على حمايتهم من الزكام والرشح وارتفاع الحرارة.