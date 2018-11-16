الخبر قد يهمك.. مفاجأة تهدم شائعة عمرها ألف عام عن الحليب!
تناول الحليب، عند الإصابة بنزلة برد، يفاقم الأعراض (shutterstock.com)
رغم شهرة الأقوال الشعبية، عن أن تناول الحليب أثناء الإصابة بنزلات البرد، يعجل بالشفاء، فإن خبراء الطب، أكدوا عدم صحة هذه المعلومات تماما، في مفاجأة للكثير من المعتقدين في قدرة الحليب على حمايتهم من الزكام والرشح وارتفاع الحرارة.
ونفى مقال علمي، بمجلة “Laryngoscope”، صحة ما يتردد من أن شرب الحليب الساخن مع العسل، مفيد في علاج الإصابة بنزلات البرد، وفق ما نقلته قناة “زفيزدا” الروسية.
وتوصل الخبراء إلى أن تناول الحليب، عند الإصابة بنزلة برد، يفاقم الأعراض، ويسبب السعال، وبحّة الصوت، والحساسية، لأنه يدفع الجسم إلى مزيد من إفراز المخاط، مما يسمح باستمرار السعال وسيلان الأنف، لفترة أطول.
يشار إلى أن هذه الوصفة، ظهرت قبل 1000 سنة، على يدي الطبيب الشهير موسى بن ميمون، لكن تبين حديثا أنها تفتقر للأدلة العلمية، لذا ينصح الأطباء بتناول المشروبات الدافئة خلال نزلات البرد، لكن ليس من بينها الحليب.
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