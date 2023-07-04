الحمل الغزلاني: الأسباب، الأعراض

الحمل الغزلاني Bleeding during pregnancy هو نوع من أنواع الحمل الغريبة وتسبب الخوف والتوتر للحوامل، وهو حدوث الحمل رغم نزول الدورة الشهرية في وقتها، وأحياناً تستمر الدورة الشهرية خلال الثلاث اشهر الأولى وتنقطع في نهاية الشهر الثالث من الحمل، ونسبة الإصابة به من 1-3 % من الحوامل.

ويصاحب الحمل الغزلاني بعض من آلام أسفل البطن والظهر وجميع أعراض الحيض، ويعتقد بعض النساء أنها دورة شهرية والبعض الآخر يعتقد أنه إجهاض.

وسبب تسمية الحمل الغزلاني بهذا الاسم نسبة لأنثى الغزال والتي تستمر عندها الدورة الشهرية خلال فترة حملها.

أعراض الحمل الغزلاني

ألم في الثدي.

تقلبات في المزاج

انتفاخ قي الجسم.

ارتفاع بسيط في درجة حرارة الجسم.

ألم خفيف في المعدة إلى جانب نزول نقاط دم.

نزول دم الحيض في ميعاده الشهري.

ألم في أسفل البطن.

أسباب الحمل الغزلاني

الإصابة بعدوى.

ممارسة العلاقة الجنسية خلال فترة الحمل.

حدوث تغيرات هرمونية نتيجة حدوث الحمل.

إجراء الفحص الداخلي في مركز الرعاية الصحية.

وجود حمل خارج الرحم

ورم في عنق الرحم

الحمل بتوائم متعددة

الإجهاض

الحمل العنقودي

كم يوم يستمر دم الحمل الغزلاني؟

تتراوح ما بين 6 إلى 12 يوماً، بينما إذا استمرت فترة أطول فإن ذلك يتطلب التوجه إلى الطبيب فورًا.

هل دم الحمل الغزلاني غزير؟

غالبًا ما يكون دم الحمل الغزلاني خفيفًا جدًا بينما دم الدورة الشهرية يكون بلون أحمر واضح ويستمر لبضعة أيام أو أكثر.

متى تظهر أعراض الحمل الغزلاني؟

يحدث عادةً بعد حوالي 10 إلى 14 يومًا من الحمل.

الفرق بين الحمل الغزلاني والدورة

يكون الفرق بين الحمل الغزلاني والدورة واضح، حيث أن دم الدورة الشهرية متواصل وكثيف، ويكون النزيف كما هو بحالته الطبيعية التي اعتادت عليها المرأة منذ بداية وصولها إلى سن البلوغ.

بينما الحمل الغزلاني يكون عن طريق نزول قطرات من الدم خلال الثلث الأول من الحمل، وبفترات متباعدة وبكميات قليلة بحيث يكون النزيف مميزاً ومختلفاً عن الدورة الشهرية الشائعة.

ومن أهم أسباب نزول دم أثناء الحمل

الحمل العنقودي.

الحمل بتوأم.

الحمل خارج الرحم.

نصائح عند حدوث الحمل الغزلاني