تعاني معظم النساء والفتيات خلال الدورة الشهرية من الآلام الشديدة والتي تؤثر على حياتهن اليومية، لكنهم يأخذون الموضوع ببساطة ولا يلتفتون له بتاتاً، ولكن هل من الممكن أن يكون هذا الألم بداية لشيء أخطر بكثير مثل سرطان المبيض؟

إن الجهاز التناسلي يحتوي على مبيضين ويتم تشبيه كل حجم منهما مثل حجم حبة اللوز ووتتلخص وظيفتهما بإنتاج البويضات وإنتاج كل من هرموني الاستروجين والبروجسترون.

ويمكن تعريف سرطان المبيض أنه أي نمو خبيث يبدأ من خلايا المبيض، ويحتل هذا السرطان في المرتبة الخامسة بين السرطانات الأكثر شيوعًا، والتي تؤدي إلى وفاة النساء في الولايات المتحدة.

الدورة الشهرية هي مجموعة من التغيرات التي تحدث داخل جسم الأنثى لتحضرها لحدوث الحمل، وفي كل شهر يتم إنتاج بويضة من المبيض وذلك بمصاحبة العديد من التغيرات الهرمونية لتهيئة الرحم لحدوث الحمل، وفي حال عدم تلقيح البويضة يتم انفصال بطانة الرحم وينتج عن ذلك النزيف المهبلي الذي يعرف بـ "الدورة الشهرية".

ما علاقة الدورة الشهرية بسرطان المبيض؟

بحسب الدراسات إن احتمالية الإصابة بسرطان المبيض تكون أقل في النساء الوالدات مقارنة بالنساء الغير والدات، وكلما زاد عدد الأحمال كانت الإحتمالية بالإصابة بمرض سرطان المبيض أقل.

وتعتبر الولادات المبكرة والحمل بالتوأم عوامل تحمي من سرطان المبيض، وكلما كان سن بلوغ الحيض أكبر كانت احتمالية الإصابة أقل عند النساء قبل سن انقطاع الطمث، ولا يوجد علاقة بين المنتجات الصحية المستخدمة خلال الدورة الشهرية واحتمالية الإصابة، ولكن قبل ذكر الأعراض التي تعاني منها مريضات سرطان المبيض يجب التنوية أن نادراً ما تشكو المريضة من أعراض في المراحل الأولى للمرض، وفي مراحله المتقدمة تكون الأعراض غير محددة، وتشترك كثيراً مع الأعراض الأخرى تعد حميدة وبسيطة مثل: القولون العصبي، متلازمة ما قبل الدورة الشهرية، ولكن في حالة سرطان المبيض تستمر هذه الأعراض وتصبح أكثر شدة، وتتغير هذه الأعراض إلى أشكال أخرى في حالة انتشار المرض إلى أعضاء أخرى، ومن الأعراض الأكثر شيوعاً هي ألم في منطقة الحوض ونزيف مهبلي غير متوقع وألم في البطن والظهر، وأيضاً انتفاخ في منطقة البطن وشعور سريع بالشبع وبعض التغيرات في التبول مثل الشكوى في التبول المتكرر وتغيرات على الإخراج مثل الإمساك، فقدان الشهية ونزول بالوزن بشكل مفاجىء.

هل السونار يكشف سرطان المبيض؟

نعم من الممكن أن يكشف السونار من وجود كتل واضطرابات في المبيض مما يجعل الطبيب يشك في وجود ورم، لكن حتى يتم التأكد من الحالة الصعبة لا بد من التأكد وأخذ خزعة من المبيض وفحصها بشكل مجهري لإثبات وجود المرض أو نفي وجود سرطان المبايض.