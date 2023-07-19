الحمل الكيميائي: الأسباب، العلامات، العلاج

الحمل الكيميائي Chemical pregnancy هو مصطلح يستخدم من أجل وصف الإجهاض المبكر جداً والذي يحدث قبل الأسبوع الخامس من الحمل، وقبل اكتشاف الجنين في فحص الموجات فوق الصوتية "السونار".

أسباب الحمل الكيميائي

تشوهات في الرحم مما يؤدي إلى عدم حدوث انغراس سليم في الرحم.

شذوذ الكروموسومات يعد سبب رئيسي لحدوث الحمل الكيميائي عندما يكون هناك عدد غير طبيعي من الكروموسومات أو وجود مشاكل في كروموسومات في البويضة أو الحيوانات المنوية عند الرجل.

وجود مشكلة الحمض النووي في الحيوانات المنوية.

وجود فيروس أو عدوى مثل الزهري أو الكلاميديا وهي عدوى منقولة جنسياً تزيد فرص حدوث الحمل الكيميائي.

أمراض جهازية مثل أمراض الغدة الدرقية غير المعالجة أو مرض السكري غير المنضبط.

عدم توازن في مستويات هرمون الأنوثة عند المرأة.

انخفاض في مؤشر كتلة الجسم.

التدخين قد يزيد من خطر حدوث الحمل الكيميائي.

أعراض الحمل الكيميائي

نزيف حاد مع جلطات دموية كبيرة.

تقلصات الدورة الشهرية المتوسطة إلى الشديدة.

علامات الحمل الكيميائي

وجود نزيف وقد يصاحبه بعض الجلطات الدموية.

تقلصات وآلام في الرحم بسبب التخلص من بقايا الأنسجة.

عوامل خطر الحمل الكيميائي

مرض السكري.

الحقن المجهري

متلازمة تكيس المبايض

التقدم في عمر المرأة

اضطراب تخثر الدم.

مشاكل في الغدة الدرقية.

علاج الحمل الكيميائي

تناول مضاد حيوي في حالة حدوث عدوى.

إجراء جراحي لعلاج مشكلة في الرحم للحصول على حمل آمن وصحي.

العلاج الهرموني في حالة المعاناة من مشاكل كثيرة بالهرمونات.

كيف اعرف اني حامل حمل كيميائي؟

اعرف اني حامل حمل كيميائي من خلال تحليل الحمل الكيميائي في الدم، حيث تظهر نتيجة الإختبار إيجابية ويكون هرمون الحمل بمستويات تسمح باكتشاف الحمل، ولكنه يعود لاحقاً بنتيجة سلبية خلال أسبوع أو أسبوعين وذلك لانخفاض مستويات الهرمون مرة أخرى ولا يشترط أن الحمل الكيميائي يظهر في البول أو قد يظهر خط خفيف.

كم يوم يستمر الحمل الكيميائي؟

يستمر الحمل الكيميائي عادة أقل من خمسة أسابيع، ويحدث الإجهاض في غضون أيام قليلة بعد النتيجة الإيجابية أو قد يتطور الجنين لمدة تصل إلى خمسة أسابيع ثم يُجهض.

كم هي نسبة هرمون الحمل في الحمل الكيميائي؟

يعطي تحليل الحمل الرقمي مؤشر على ارتفاع مستويات هرمون الحمل في الدم في وقت مبكر من الحمل، ومستوى هرمون الحمل قد يصل إلى 50 ميكرو وحدة/مل على الأقل في اليوم الأول من تأخر الدورة الشهرية.

متى يختفي هرمون الحمل بعد الحمل الكيميائي؟

يختفي هرمون الحمل بعد الحمل الكيميائي بين 1-9 أسابيع وذلك حسب عدة عوامل مثل الغصابة بمرض السكري والغدة الدرقية.

هل الحمل الكيميائي يرفع هرمون الحليب؟

نعم، الحمل الكيميائي يرفع هرمون الحليب.

ما هو الاكل الذي يرفع هرمون الحمل؟

البردقوش

طلع النخيل الذكر

جنسينج

عسل

حبة البركة

قرع

بازيلاء

جزر

حليب

بيض

شعير

اسماك

فاصولياء بيضاء

كيف ازيد هرمون الحمل طبيعيا؟