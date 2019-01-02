ماهي أبرز التغيرات التي تطرأ على حملك في الشهر الرابع؟

بوصول حملك إلى الشهر الرابع فأنت قد اجتزت أكثر الفصول صعوبة

بوصول حملك إلى الشهر الرابع فأنت قد اجتزت أكثر الفصول صعوبة وهو الفصل الأول من الحمل، والآن ما الذي سيحدث في الشهر الرابع من الحمل؟

تختبر الحامل خلال الشهر الرابع من حملها العديد من التغييرات الجسدية والنفسية التي قد تؤثّر على راحتها ومزاجها. ما هي هذه التغييرات؟ على الرغم من أنّ غثيان الحمل سيختفي أو تتراجع حدّته إلّا أنّ أموراً أخرى قد تزعجها في هذه الفترة وهي بعض آلام البطن نتيجة توسّع وتمدّد الرحم. ولن ننسى أن نذكر أيضاً ضيق التنفس الذي قد تختبرينه عند الحركة وذلك لأنّه عند توسّع الرحم سيكون من الصعب بعض الشيء على الهواء أن يدخل ويخرج من رئتيك.



أمّا في ما خصّ شكلك الخارجي، فستبدأين بارتداء ملابس الحمل وستلاحظين ظهور بعض علامات تشقق الحمل على جلدك.



وماذا عن نفسية الحامل في هذه المرحلة من مراحل الحمل؟ على الرغم من ارتفاع مستويات الهرمونات في جسمك ومحاولة جسمك الاعتياد على هذا التبدّل خلال الأشهر الثلاثة السابقة إلّا أنّ ذلك لا يعني عدم تأثيرها على نفسيتك، إذ قد تشعرين بأنّك ترغبين بالبكاء وأنّ دموعك تنذرف حتّى على مواقف لا تتطلّب البكاء لذلك حاولي قدر المستطاع الترفيه ومساعدة نفسك على تخطّي هذه المشاعر.



ولأنّ طفلك بدأ يكبر وينمو سيبلغ طوله في نهاية الشهر حوالى 14 سنتيمتراً ووزنه 120 غراماً وستكتمل أعضاؤه ولكنّها ستكون ذات حجم صغير. وفي النهاية توقّعي من جنينك أن يعلن عن وجوده في أحشائك من خلال بعض الحركة.

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