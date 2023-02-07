الحمى القلاعية: الأسباب، الأعراض، العلاج

الحمى القلاعية مرض فيروسي سريع الانتشار يصيب الحيوانات ذات الحافر مثل الأبقار والأغنام، الخنزير والماعز، ومن الممكن أن يصيب ايضاً الجمال، لكن الخيول لها مناعة، ويعتبر هذا المرض من أخطر الأمراض المعدية عند الحيوان.

ورغم أن المرض لا يشكل خطرًا على الإنسان إلا أنه شديد العدوى لحيوانات مثل الماشية والخراف والماعز والخنازير ويؤدي إلى نفوقها، ويتميز هذا المرض بحمى ودرجة حرارة عالية جدًا مما تؤدي إلى خمول الحيوان وضعف إنتاج الحليب.

أعراض الحمى القلاعية

طفح جلدي مزعج مثير للحكة يظهر على اليدين أو القدمين أو المرفقين أو الركبتين

تقرحات فموية مؤلمة جدًا

انتفاخ في العقد اللمفاوية في الرقبة خلال الأيام التالية.

متى تزول أعراض الحمى القلاعية؟

تزول أعراض الحمى القلاعية خلال فترة تتراوح بين 7 - 10 أيام من بدء ظهورها، لكن إذا كان عمر المصاب أصغر من عامين، فقد تستمر الأعراض لفترة أطول.

فترة حضانة الحمى القلاعية

فترة حضانة الحمى القلاعية للأغنام والماعز من 3 إلى 8 أيام

فترة حضانة الحمى القلاعية للخنازير يومان.

فترة حضانة الحمى القلاعية للماشية 2-14 يومًا

من الممكن أن تكونفترة حضانة الحمى القلاعية قصيرة قد تصل إلى 18 ساعة عند بعض السلالات مثل الخنازير.

أسباب الحمى القلاعية

التجمعات في أماكن مزدحمة ويوجد بها اشخاص وأطفال لأنه هذا المرض ينشر أكثر عند الأطفال.

ملامسة المخرجات الجسدية أو السوائل لشخص مصاب بالحمى القلاعية مثل اللعاب والبلغم والبراز.

ملامسة الصديد أو الخراج المتواجد داخل التقرحات التي قد تظهر في الفم أو في الطفح الجلدي.

ملامسة سطح ملوث بفيروس الحمى القلاعية مثل ألعاب طفل مصاب.

علاج الحمى القلاعية

علاج الحمى القلاعية هو مرض لا يوجد له علاج، لكن يجب متابعة المريض واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع شفاء المريض مثل:

في حال كان المريض شخصًا بالغًا يفضل تناول الأسبرين.

الغرغرة لأنها تساعد على تخدير الألم في الفم.

الابتعاد عن تناول الأطعمة الحارة لأنها تهيج الفم.

الابتعاد عن المشروبات الساخنة وشرب المشروبات الباردة.

علاج الحمى القلاعية بالاعشاب

عشبة يارو

بلسم الليمون

عشبة المورينجا

نبات البلسان

عشبة الزنجبيل والليمون

النعناع

الريحان

الكزبرة

مدة علاج الحمى القلاعية

مدة علاج الحمى القلاعية يستمر لمدة 6 أيام عند درجة 18 درجة مئوية ولمدة 15 يوم عند 4 درجة مئوية، ويقضى على فيروس الحمى القلاعية إذا تعرض اللبن لدرجة 56 لمدة 6 دقائق، ويظل الحمى القلاعية حيا في اللبن المجفف لمدة سنتين وفي الجبن لمدة لا تزيد عن شهرين.

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