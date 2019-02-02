لحماية صحة الكبد.. أكثروا من الخضراوات الورقية

ينصح الباحثون باستهلاك المزيد من الخضراوات الورقية، لحماية صحة الكبد، إذ يُعدّ داء الكبد أو مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) حالة تتراكم فيها الدهون في الكبد، ويعيش ما بين 30 و40 في المئة من البالغين في الولايات المتحدة مع هذا المرض.

وبحسب «medicalnewstoday»، فإن هذه الحالة هي واحدة من أكثر الأسباب الشائعة لمرض الكبد المزمن في البلدان الغربية، ويعزو الخبراء السبب إلى عدد من العوامل، منها البدانة وزيادة الوزن والمخاطر الأيضية.

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ومع ذلك، هناك أبحاث جديدة تمهّد الطرق لعلاج جديد، حيث قام علماء من معهد كارولينسكا في السويد بنشر دراسة، أشاروا فيها إلى أن النترات غير العضوية -وهي مركبات موجودة بشكل طبيعي في الخضراوات الورقية- يمكن أن تقلل من تراكم الدهون في الكبد.