لحماية صحة الكبد.. أكثروا من الخضراوات الورقية
الخضروات الورقية غنية بالأملاح المعدنية والفيتامينات الضرورية لنشاط الكبد (shutterstock.com)
وبحسب «medicalnewstoday»، فإن هذه الحالة هي واحدة من أكثر الأسباب الشائعة لمرض الكبد المزمن في البلدان الغربية، ويعزو الخبراء السبب إلى عدد من العوامل، منها البدانة وزيادة الوزن والمخاطر الأيضية.
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ومع ذلك، هناك أبحاث جديدة تمهّد الطرق لعلاج جديد، حيث قام علماء من معهد كارولينسكا في السويد بنشر دراسة، أشاروا فيها إلى أن النترات غير العضوية -وهي مركبات موجودة بشكل طبيعي في الخضراوات الورقية- يمكن أن تقلل من تراكم الدهون في الكبد.
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