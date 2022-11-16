الخلايا الجدعية للشعر هي علاج يستخدمه الأطباء لتقوية فروة الراس في مناطق مختلفة من الشعر، وقد يساعد في تحفيز بصيلات الشعر والرقعة الجلدية وبالإضافة إلى استعادة نمو الشعر بشكل فعاّل.

معظمنا نعاني من مشاكل في الشعر سواء تساقط الشعر أو تقصف الشعرأو الصلع، وفي هذا المقال سنتحدث عن الخلايا الجذعية للشعر.

الخلايا الجذعية هي الخلايا الرئيسية في الجسم، ومنها ينتج معظم الخلايا وجميع الخلايا في الجسم، ومنها خلايا الدم وخلايا عضلة القلب وغيرها الكثير وبالفعل نجحت هذه التجارب، لكن هل الخلايا الجدعية لها علاقة بالصلع الوراثي أم لا؟

الخلايا الجذعية للشعر

فوائد الخلايا الجذعية للشعر

زيادة نعومة الشعر

تقوية الشعر

تحفيز نمو البصيلات الشعرية في المنطقة المحقونة

علاج تساقط الشعر

تعزز عملية تجديد الأنسجة الميتة بشكل جيد

تحسين ملمس الشعر ومظهره

تنشيط عملية إنتاج ونمو الشعر

أضرار الخلايا الجذعية للشعر

احمرار في مكان الحقنْ

الشعور التنميل والإخدرار بعد الحقن مباشرة

الحكة

متى تظهر نتائج الخلايا الجذعية للشعر؟

لا تظهر تظهر نتائج الخلايا الجذعية للشعر بشكل فوري، لكن في أغلب الاحيان تظهر النتيجة خلال 3 أشهر إلى 6 أشهر.

ما نسبة نجاح العلاج بالخلايا الجذعية؟

نسبة نجاح العلاج بالخلايا الجذعية للشعر تفوق 65%.

ما هي زراعة الشعر بالخلايا الجذعية؟

زراعة الشعر بالخلايا الجذعيّة تعتمد على استخلاص هذا النوع من الخلايا الجدعية من الشخص نفسه من ثم إخضاعها لخطوات مخبريّة متتالية، ثمّ إعادة حقن الخلايا الجدعية في الأماكن المُتضرّرة من فروة الرأس والفراغات، من أجل تحفيز تكوين بصيلات جديدة للشعر في الأماكن التي بدأ يقل فيها الشعر ويتساقط.

ما هي أمبولات الخلايا الجذعية لِلشعر؟

أمبولات الخلايا الجذعية لِلشعر هي خلايا جذعية مستخلصة من الخلايا الدهنية للشخص الذي يريد أن يقوم بعمل الخلايا الجدعية، وذلك عبر آليات خاصة ليتم بعدها حفظ الخلايا الجذعية داخل أمبولات حتى يتم استعمالها لعلاج تساقُط الشعر أو الصلع الوراثي.

فوائد أمبولات الخلايا الجذعية لِلشعر

علاج تساقُط الشعر

تجديد الخلايا التالفة للشعر

تحفيز إعادة إنماء الشعر

حل مشاكل ضعف الشَعر

كم يبلغ سعر جلسة الخلايا الجذعية للشعر في تركيا؟

يبلغ سعر جلسة الخلايا الجذعية للشعر في تركيا حوالي 1000 إلى 2000 دولار أمريكي.

كم يبلغ سعر جلسة الخلايا الجذعية للشعر في الأردن؟

يبلغ سعر جلسة الخلايا الجذعية للشعر في الأردن حوالي 1200 إلى 1500 دينار أردني.

هل الخلايا الجذعية تعالج الصلع؟

نعم، الخلايا الجذعية تساعد فروة الرأس وبصيلات الشعر على الانقسام والتجدد وبالتالي زيادة عددها، وتعمل الخلايا الجذعية على تحفيز وتقوية نمو بصيلات الشعر الضعيفة.

فوائد حقن البلازما للشعر

حقن البلازما يزيد تدفق الدم إلى المسام

يساعد حقن البلازما في زيادة كثافة الشعر

تعالج حقن البلازما تساقط الشعر وتقوم في تحفز على إفراز مادة الكولاجين والتي تساعد على نمو بصيلات شعر جديدة.

أضرار حقن البلازما للشعر

إصابة الأوعية الدموية أو الأعصاب العدوى

تكلس في نقاط الحقن.

التعرض لألم خفيف في موقع الحقن،الصداع، التورم، النزيف المؤقت في موقع الحقن.

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