الخميرة: أنواعها، فوائدها لحب الشباب، أفضل الماسكات

هل تستخدمين الخميرة لبشرتك أم فقط للطبخ؟ هل تعتبر الخميرة بديلاً للبوتكس؟ ما هي أنواع الخميرة؟

الخميرة من أكثر الموادّ المفيدة للجسم والبشرة والشعر، ولها تأثيراً فعالاً في الحفاظ على شباب البشرة، وفي تأخير ظهور التجاعيد وتقليل نسبتها، بسبب وجود كائنات حيَّة وحيدة الخليَّة داخل الخميرة.

وتتركّب الخميرة من البروتينات والأحماض الأمينيّة وبعض الفيتامينات مثل فيتامين B1 و B6 و B9 ويوجد في الخميرة حمض الفوليك، وسكّر الجلوكوز، والبيتا جلوكان، وبعض المواد المضادّة للأكسدة مثل الجلوتاثيون، ويوجد أيضاً بعض المعادن الغذائيّة مثل الّليثيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والنّحاس، والزّنك، والفسفور.

وهناك أنواع من الخميرة، أبرزها:

- خميرة البيرة وهي مادة شبيهة بالعجين، ولها شكل مستطيل.

- الخميرة الفورية، فهي عبارة عن خميرة مجففة تباع في السوبر ماركت، على شكل حبيبات صغيرة بحجم حبة السكر ولهذا النوع من الخميرة فوائد تجميلية متعددة، أبرزها منح البشرة نضارة وحيوية، فضلاً عن تنقيتها.

ومن أجل الإستخدام الأفضل للخميرة بهدف منح البشرة المزيد من الجمال والنضارة، يمكن اللجوء إلى إعداد قناع من الخميرة الفورية عبر تحضير ملعقة من الخميرة وملعقة من العسل وليمونة وملعقة من الزبادي. ومن ثم خلط جميع المكونات معاً حتى تُصبح متماسكة بعض الشيء، ووضعها على الوجه لمدة نصف ساعة، ثمّ فركها، قبل غسل الوجه بماء فاتر ومن المفضل وضع كريم مرطب بعد القناع.

وتكرار هذا القناع يضمن الحصول على وجه متورد ونضر ومشع. ويمكن كذلك استخدام قناع عسل النحل وخميرة البيرة، حيث يضاف قليل من الخميرة المطحونة مع ملعقتي عسل نحل في إناء نظيف، ويخلط جيداً، ثم يوضع على الوجه لمدة ساعة مرتين أسبوعياً وهو ما يمنع ظهور التجاعيد.

ومن أهم فوائد الخميرة لحب الشباب أنها:

- تعطي البشرة نضارةً، وتنقّي البشرة من الشّوائب.

- تحافظ على شباب دائم للبشرة.

ماسكات الخميرة للبشرة

1- ماسك الخميرة والحليب

نخلط ملعقةً صغيرةً من الخميرة مع ملعقة من حليب البودرة وفنجان من الماء، ثمّ نضعه كقناع على الوجه ونتركه لمدّة عشرين دقيقةً، وبعد ذلك نغسل الوجه بماء دافىء ثمّ بماء بارد، وهنا تعمل الخميرة على تقشير الوجه.

2- ماسك الخميرة والعسل

نخلط ملعقة خميرة كبيرة مع ثلاث ملاعق من الماء الدّافىء، ونضيف عليهم ملعقةً من عصير الّليمون ونخلطهم جيّداً حتّى يصبح المزيج متجانساً، ونضعه على الوجه على شكل قناع، ثمّ نضع العسل فوقه وننتظر حتّى تجفّ المكوّنات على الوجه، بعد ذلك نمسح الوجه بلطف ونتجنّب مسح العينين، ثمّ نشطفه جيّداً، ونحضر قطنةً مغموسةً بعصير الّليمون ونمسح بثور حبّ الشّباب ونكرّر العمليّة كلّ يوم حتّى تختفي البثور.

3- ماسك الخميرة والبيض والتفاح

يعمل هذا الماسك على ترطيب وتجديد البشرة الجافة وجعلها أكثر انتعاشاً، وينصح بتكراره على فتراتٍ خلال اليوم، حيث تبدأ النتائج بالظهور بعد أسبوعين من التطبيق.

المكونات:

- ملعقة كبيرة من الخميرة

- بيضة واحدة

- تفاحة مهروسة.

طريقة الاستخدام:

تُخلط المكونات مع بعضها بشكلٍ جيدٍ، ثم يوضع الخليط على وجه نظيف ويترك لمدة 20 دقيقة، بعدها يُغسل الوجه بالماء جيداً.

4- ماسك الخميرة والأرز المطحون

يعمل هذا الماسك على تفتيح البشرة وتنعيمها.

المكونات:

- ملعقة كبيرة من الخميرة.

- ملعقة كبيرة من الأرز المطحون

- ماء دافئ.

طريقة الاستخدام:

- تُخلط المكونات مع بعضها بشكلٍ جيد.

- ثم يوضع الخليط على الوجه ويترك لمدة 15 دقيقة.

- بعدها يُغسل الوجه بالماء الدافئ جيداً.