الدجاج المقلي بالثوم
هذا الدجاج المقلي بالثوم هو عبارة عن عشاء سريع وسهل مثالي لعشاء سريع!
المكونات:
1 ملعقة طعام + 1 ملعقة صغيرة من الزيت النباتي ، مقسمة للاستخدام
1 كوب من زهور البروكلي
1 كوب من الفطر ، إلى النصف
1 فليفلة من الفلفل الأصفر ، مبشور ومقطّع إلى شرائح رقيقة
1 رطل من صدور الدجاج الخالية من العظم ، مقطعة إلى قطع 1 بوصة
الملح والفلفل حسب الذوق
4 حص من الثوم مفرومة
3/4 كوب مرق الدجاج
1 ½ ملعقة شاي سكر
1 ملعقة كبيرة صلصة الصويا
2 ملعقة شاي زيت السمسم
2 ملعقة صغيرة نشا الذرة
الطريقة:
توضع ملعقة صغيرة من الزيت في مقلاة كبيرة وتسخن على نار متوسطة مرتفعة.
يضاف القرنبيط ، الفطر والفليفلة إلى المقلاة. يطهى لمدة 5-6 دقائق أو حتى تصبح الخضار طرية.
ترفع الخضروات من المقلاة. تنقل إلى لوحة وتغطى.
تمسح المقلاة بمنشفة ورقية ، ثم تسخن ملعقة الطعام المتبقية على نار عالية.
يُضاف الدجاج إلى المقلاة في طبقة واحدة ويتبل بالملح والفلفل حسب الرغبة.
يُطهى المزيج لمدّة تتراوح بين 3 و 4 دقائق على كل جانب أو حتّى ينضج الدجاج ويُطهى.
تخفض الحرارة، يضاف الثوم ويطهى لمدة 30 ثانية.
تضاف الخضروات إلى المقلاة.
في وعاء صغير ، يخفق مرق الدجاج والسكر وصلصة الصويا وزيت السمسم ونشا الذرة ،
تسكب الصلصة فوق مزيج الدجاج ويُحضر على نار هادئة.
يترك على نار خفيفة لمدة 1-2 دقائق أو حتى تصبح الصلصة سميكة.
يقدم على الفور ، مع الأرز على البخار إذا رغبت في ذلك.