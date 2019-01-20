الدجاج المقلي بالثوم

هذا الدجاج المقلي بالثوم هو عبارة عن عشاء سريع وسهل مثالي لعشاء سريع!

المكونات:

1 ملعقة طعام + 1 ملعقة صغيرة من الزيت النباتي ، مقسمة للاستخدام

1 كوب من زهور البروكلي

1 كوب من الفطر ، إلى النصف

1 فليفلة من الفلفل الأصفر ، مبشور ومقطّع إلى شرائح رقيقة

1 رطل من صدور الدجاج الخالية من العظم ، مقطعة إلى قطع 1 بوصة

الملح والفلفل حسب الذوق

4 حص من الثوم مفرومة

3/4 كوب مرق الدجاج

1 ½ ملعقة شاي سكر

1 ملعقة كبيرة صلصة الصويا

2 ملعقة شاي زيت السمسم

2 ملعقة صغيرة نشا الذرة

الطريقة:

توضع ملعقة صغيرة من الزيت في مقلاة كبيرة وتسخن على نار متوسطة مرتفعة.

يضاف القرنبيط ، الفطر والفليفلة إلى المقلاة. يطهى لمدة 5-6 دقائق أو حتى تصبح الخضار طرية.

ترفع الخضروات من المقلاة. تنقل إلى لوحة وتغطى.

تمسح المقلاة بمنشفة ورقية ، ثم تسخن ملعقة الطعام المتبقية على نار عالية.

يُضاف الدجاج إلى المقلاة في طبقة واحدة ويتبل بالملح والفلفل حسب الرغبة.

يُطهى المزيج لمدّة تتراوح بين 3 و 4 دقائق على كل جانب أو حتّى ينضج الدجاج ويُطهى.

تخفض الحرارة، يضاف الثوم ويطهى لمدة 30 ثانية.

تضاف الخضروات إلى المقلاة.

في وعاء صغير ، يخفق مرق الدجاج والسكر وصلصة الصويا وزيت السمسم ونشا الذرة ،

تسكب الصلصة فوق مزيج الدجاج ويُحضر على نار هادئة.

يترك على نار خفيفة لمدة 1-2 دقائق أو حتى تصبح الصلصة سميكة.

يقدم على الفور ، مع الأرز على البخار إذا رغبت في ذلك.