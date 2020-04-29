الدعاء الذي لا يرد في رمضان

يارب انقطع الرجاء إلا منك وسدت الطرق إلا إليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، ليس لنا رب سواك، نحن أهل لعذابك ولكنك أهل للتقوى والمغفرة.

يارب لاعذر لنا فنعتذر ولا حجة لنا فننتصر ولكنا جئنا ببابك مساكين متذللين متوسلين بصيامنا لإرضائك ومنتظرين لفرحتنا عند الفطر بالمغفرة والرحمة.

نسألك ياغفور يارحيم بحق قولك الكريم "إن رحمتي سبقت غضبي" أن تسبقنا بالعفو و بدأت كتابك الكريم ببسم الله الرحمن الرحيم فابدأنا اليوم بالمغفرة والتوبة، قلت وقولك الحق "أنا عند حسن ظن عبدي بي" ولانظن بك إلا خيراً سترحمنا وتغفر لنا يارحيم وتتوب علينا وتوسع أرزاقنا وتهدي أبنائنا وتكتبنا من أهل الجنة، نتوسل إليك بقولك "وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى".

يارب جئناك في رمضان فلا تردنا خائبين وامنحنا هذه الساعة للتوبة والمغفرة واجعلنا ممن تحبهم من التوابين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت.

آمين يا رب.

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