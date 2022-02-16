قد يعيش كل انسان تجربة الموت المأساوية التي تترك في النفس ندوب وجروح كبيرة، ولا يمكن للإنسان عند الشعور بالاشتياق للميت سوى الدعاء له بالرحمة.

الدعاء للميت من الكتاب والسنة

اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً.

اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفدًا.

اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه، وقِهِ فتنة القبر وعذاب النار". رواه مسلم.

اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

اللهم اغفر له وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون “يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم.

اللهم آنس وحدته، وآنسه في وحشته، وآنسه في غربته، اللهم أنزله منزلًا منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، وأنزله منازل الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقًا.

اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين، وافسح له قبره، ونور له فيه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واغفر لنا وله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.

اللهم اعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض على جنبيه، واملًا قبره بالرضا والنور، والفسحة والسرور.

اللهم إن عبدك في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض.

اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

اللهمّ انقله من موطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

دعاء طويل للميت

اللهم اغفر له وارحمه واجعله من ساكني فردوسك الأعلى .

اللهم نور له قبره واجعله روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار .

اللهم آنس وحشته ووسع مدخله، واعذه من عذاب القبر .

اللهم ارحمه رحمة واسعة واشمله بعفوك .

اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود .

اللهم ارزقه لذة النظر الى وجهك الكريم .

اللهم انه عبدك وضيفك فجد عليه بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين واكرمه بعفوك يا أكرم الأكرمين .

الدعاء للميت عند القبر

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة، اللهم اعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض على جنبيه، واملاً قبره بالرضا والنور، والفسحة والسرور.

اللهم إن عبدك في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم

اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، خرج من روح الدنيا وسعتها، وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، اللهم كان عبدك يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، آته برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارحمنا إذا ورينا التراب، وغلقت القبور والأبواب، وانفض الأهل والأحباب، اللهم ارحمنا إذا فارقنا النعيم، وانقطع النسيم، وقيل ما غرك بربك الكريم.

اللهم ارحمنا إذا قمنا للسؤال، وخاننا المقال، ولم ينفعنا جاه ولا مال ولا عيال، وليس إلا فضل الكبير المتعال، اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك مات وهو يشهد لك بالوحدانية، لرسولك بالشهادة، فاغفر له إنك أنت الغفار.

اللهم أنزل على أهله الصبر والسلوان، وارضهم بقضائك، اللهم ثثبتهم على القول الثابت في الحياة الدنيا، وفي الآخرة، ويوم يقوم الأشهاد، اللهم واظله تحت عرشك، يوم لا ظل إلا ظلك، ولا باقي إلا وجهك، اللهم بيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم يمن كتابه، وثبت قدمه يوم تزل فيها الأقدام، اللهم اكتبه عندك من الصالحين، والصديقين، والشهداء، والأبرار، اللهم اكتبه عندك من الصابرين، وجازه جزاء الصابرين.

أدعية للميت قبل الدفن

باسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم يسّر عليه أمره وسهّل عليه ما بعده وأسعده بلقائك، واجعل ما خرج إليه خيراً مما خرج منه.

إذا وضعتم ‏موتاكم في القبور فقولوا: بسم الله، وعلى ملة رسول الله". رواه أحمد، والترمذي، وأبو ‏داود، وابن ماجه.

اللهم أجرها من الشيطان، ومن عذاب القبر، اللهم جافِ الأرض عن ‏جنبها، وصعّد روحها، ولقِّها منك رضواناً"، وقال ابن عمر: "سمعته من النبي- صلى الله عليه ‏وسلم-. رواه ابن ماجه.‏

أدعية للميت بعد الدفن

ورد عن عثمان بن عفان- رضي الله عنه- أنه قال: "كان النبي- صلى الله ‏عليه وسلم- إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: "استغفروا لأخيكم، وسلوا له ‏التثبيت، فإنه الآن يُسأل". رواه أبو داود.

ورد عن ابن مسعود- رضي الله عنه-، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- ‏كان يقف على القبر بعدما يسوى عليه، فيقول: "اللهم نزل بك صاحبنا، وخلف الدنيا ‏خلف ظهره، اللهم ثبّت عند المسألة منطقه، ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به". رواه سعيد ‏في سننه.

أدعية للميت يوم الجمعة

"اللهم في يوم الجمعة أذق "اسم المتوفى" الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها، اللهم اجعل له كنوزاً وبيوتاً في جنتك، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين في يوم الجمعة، اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين، واجمع لنا صلاح الدنيا والدين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، اللهم أذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق، واجعل لنا من كل همٍّ فرجاً، ومن كل ضيقٍ مخرجاً برحمتك يا أرحم الراحمين".

"اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك، واغفر لهم، ووسع لهم في قبورهم، واجمعنا بهم بجناتك، واجبر قلوبنا بعدهم، اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له، يا رب ارحم "اسم المتوفى" واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك".

أدعية للميت في رمضان

"اللهم ارحم مَن بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا، واجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلى يا كريم، يا رب إن كنا مُقصرين في الدعاء للأموات فأنت الكريم الذي لا تنسى، هَبْ لهم نعيماً ورضواناً وسروراً، ربِّ لا تحرم أمواتنا مغفرتك وقد انقطع بهم العمل ولا حول لهم، اللهم ارحم قلة حيلتهم وأنِر قبورهم واغفر لهم وآنس وحشتهم، اللهم ارحم من توسّدت أجسادهم الأكفان، واختلطت عظامهم بالتراب، اللهم اجعل قبورهم خير مسكنٍ تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة، اللهم ارحم من كانوا ينتظرون رمضان معنا واغفر لهم واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة".

"اللهم ارحم مَن كان يفرح بقدوم شهر رمضان وانتهى عمره قبل قدومه، ربِّ ارحم أرواحاً كانت تترقب رمضان وتفرح به واليوم هي في قبورها، اللهم بشرهم بالفردوس الأعلى، اللهم اسقهم من حوض نبيّك شربةً لا يظمؤون بعدها أبدا، اللهم اغفر لحيِّنا ومَيِّتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذَكَرِنا وأُنثانا، اللهم مَن أحيَيته مِنّا فأحيِه على الإسلام ومَن تَوَفَّيتَه منّا فتَوفَّهُ على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تُضلّنا بعده".

"اللهم إن "اسم المتوفى" في ذمتك وحبل جوارك، فقِهِ من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم أنت ربه وأنت خلقته وأنت هديته للإسلام وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسرّه وعلانيّته، جئنا شفعاء فاغفر له، اللهم ارحمنا إذا يئس منّا الطبيب، وبكى علينا الحبيب، وتخلى عنا القريب والغريب، وارتفع النشيج والنحيب، اللهم ارحمنا إذا اشتدّت الكربات، وتوالت الحسرات، وأطبقت الروعات، وفاضت العبرات، وتكشّفت العورات، وتعطّلت القوى والقدرات".

أدعية مستجابة للمتوفي

اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً.

اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته.

اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين.

اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقاً.

اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها.

اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم.

اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك، خرج من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه.

اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.

اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال.

اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيراً إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.

اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

اللهمّ انقله من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون "يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم".

اللهمّ يمّن كتابه، ويسّر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصّراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم. اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً، ولقّنه حجّته.

اللهمّ اجعله في بطن القبر مطمئنّاً، وعند قيام الأشهاد آمناً، وبجود رضوانك واثقاً، وإلى أعلى درجاتك سابقاً.

اللهم اجعل عن يمينه نوراً، حتّى تبعثه آمناً مطمئنّاً في نورٍ من نورك.

اللهمّ انظر إليه نظرة رضا، فإنّ من تنظُر إليه نظرة رضاً لا تعذّبه أبداً.

اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل "ويعفو عن كثير".

اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجُد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك. اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.

اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفداً.

اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين.

اللهمّ بشّره بقولك "كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيّام الخالية".

اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض.

اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحاً، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك: "ولمن خاف مقام ربّه جنّتان".

اللهمّ شفّع فيه نبيّنا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشّريفة شربةً هنيئةً لا يظمأ بعدها أبداً.

اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل "إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب".

اللهمّ إنّه كان مُصلّ لك، فثبّته على الصّراط يوم تزلّ الأقدام.

اللهمّ إنّه كان صائماً لك، فأدخله الجنّة من باب الريّان.

اللهمّ إنّه كان لكتابك تالياً وسامعاً، فشفّع فيه القرآن، وارحمه من النّيران، واجعله يا رحمن يرتقي في الجنّة إلى آخر آية قرأها أو سمعها، وآخر حرفٍ تلاه.

اللهمّ ارزقه بكلّ حرفٍ في القرآن حلاوةً، وبكلّ كلمة كرامةً، وبكلّ اّية سعادةً، وبكلّ سورة سلامةً، وبكل جُزءٍ جزاءً.

اللهمّ ارحمه فإنّه كان مسلماً، واغفر له فإنّه كان مؤمناً، وأدخله الجنّة فإنّه كان بنبيّك مصدّقاً، وسامحه فإنّه كان لكتابك مرتّلاً.

اللهمّ ارحمنا إذا أتانا اليقين، وعرق منّا الجبين، وكثر الأنين والحنين.

اللهمّ ارحمنا إذا يئس منّا الطّبيب، وبكى علينا الحبيب، وتخلّى عنّا القريب والغريب، وارتفع النّشيج والنّحيب.

اللهمّ ارحمنا إذا اشتدّت الكربات، وتوالت الحسرات، وأطبقت الرّوعات، وفاضت العبرات، وتكشّفت العورات، وتعطّلت القوى والقدرات.

اللّهم ارحمنا إذا حُمِلنا على الأعناقِ، وبلغتِ التراقِ، وقيل من راق، وظنّ أنّه الفراق، والتفَّتِ السَّاقُ بالسَّاقِ، إليك يا ربَّنا يومئذٍ المساق.

اللهمّ ارحمنا إذا ورينا التّراب، وغلّقت القبور والأبواب، وانفضّ الأهل والأحباب.

اللهمّ ارحمنا إذا فارقنا النّعيم، وانقطع النّسيم، وقيل ما غرّك بربّك الكريم.

اللَّهُمَّ شفع فيه نبيّنا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشّريفة شربةً هنيئةً لا يظمأ بعدها أبداً.

اللهمّ ارحمنا إذا قُمنا للسّؤال، وخاننا المقال، ولم ينفعنا جاهٌ، ولامال، ولا عيال، وليس إلّا فضل الكبير المتعالّ.

اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، مات وهو يشهد لك بالوحدانيّة، ولرسولك بالشّهادة، فاغفر له إنّك أنت الغفّار.

اللهمّ لا تحرمنا أجره، ولا تفتنّا بعده، واغفر لنا وله، واجمعنا معه في جنّات النّعيم يا ربّ العالمين.

اللهمّ أنزل على أهله الصّبر والسّلوان، وارضهم بقضائك.

اللهمّ ثبّتهم على القول الثّابت في الحياة الدّنيا، وفي الآخرة، ويوم يقوم الأشهاد.

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطَاً وَذُخْراً لِوَالِدَيْهِ، وشَفِيعاً مُجَاباً، اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِيْنَهُمَا، وأعْظِمْ بهِ أُجُورَهُمَا، وألْحِقْهُ بِصَالِحِ الـمُؤْمِنينَ، واجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الجَحِيمِ، وأبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأسْلاَفِنَا، وَأَفْرَاطِنَا، وَمَنْ سَبَقَنا بالإيْمَانِ.

اللَّهُمَّ افسح لها في قبرها مدّ بصرها، وافرش قبرها من فراش الجنّة.

اللهمّ صلّ وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه وسلّم إلى يوم الدّين.

أدعيه جميله لشخص تحبه ويهمك أمره

كيف نخرج من ضيق الدنيا إلى سعتها؟