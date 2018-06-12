تنصح الدكتورة سها بالاشتراك في الأعمال التطوعية وألعاب الملاهي

كشفت الدكتورة سها عيد، خبيرة «فينج شوي»، وهو علم طاقة المكان، عن أنها تستقبل آلاف الرسائل، وبخاصة من النساء، اللاتي يتحدثن عن العذاب، والمشاكل النفسية، والهجر، والخيانة.

وأكدت سها عيد أن كل واحدة تشعر بأن مشكلتها، أكبر مشكلة، وما يحدث لها لم يتكرر من قبل.

وأضافت: «كل واحدة مشكلتها كبيرة جدا بالنسبة إليها؛ لأنها بطلة حياتها، وكل من حولها بالنسبة إليها كومبارس بمن فيهم الأهل، والأصحاب».

وقدمت الدكتورة سها عيد، للنساء 10 نصائح حتى تتخطى كل منهن مشكلتها في أسبوع، وتنسها تماما هي:

أولاً:

قفي خارج المشكلة وفكري في أنها خدثت لشخص آخر، وانظري إلى الموضوع من الخارج، وليس كطرف فيه، وستجدين الحل.

ثانياً:

احذري أن تضعي سعادتك، في يد شخص آخر، فأنت تستطيعين أن تسعدي نفسك، ولا تستسلمي للظروف، فإنت قادرة أن تغيري الظروف.

ثالثاً:

اكتبي مشاعرك وإحساسك وكل شيء أغضبك، ثم احرقي الورقة، فستجدين نفسك أكثر هدوءا ومشاعرك أفضل مما سبق.

رابعاً:

انظري لنفسك في المرايا، بعد غسيل وجهك من الدموع، وقولي لنفسك بعض الجمل الجميلة، تتغزلين بها في جمالك.

خامساً:

إياك ودور المُضحية، فأنت من حقك، الحصول على النتيجة.

سادساً:

أعمل كل شيء ترغبين فيه، وكل شيء يسعدك من وقتك، ومن يحبك سيدعمك.

سابعاً:

القيام بأمور جديدة ومبتكرة، لم تفعليها من قبل، سافري لأي محافظة أو مدينة قريبة.

ثامناً:

ابتعدى عن فيسبوك واستنشقي الهواء تكلمي مع الناس والأشخاص الواقعيين في الشارع، اقضي وقتا في الهواء، كوني صداقات جديدة.

تاسعا ً:

اشتركي في أعمال تطوعية وشاركي في ألعاب الملاهي

عاشراً:

لا تنتظري من أحد أن يحنو عليك، ولا تظهري ضعفك أمام الآخرين

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