أسباب ظهور الحبوب الحمراء أثناء الدورة الشهرية أو بعدها

تجنب الزيوت والكريمات المرطبة للمناطق الحساسة أثناء الدورة الشهرية

تصاب كثير من الفتيات اثناء الدورة الشهرية بعد انتهائها بطفح جلدي وحبوب على الجلد في المناطق الحساسة فما الأسباب وراء ظهور هذه الحبوب وماهي طرق الوقاية والعلاج لذلك.

حول هذا الموضوع كان لسيدتي .نت لقاء مع أخصائية الطب الصيدلي الدكتورة هتون الجاسم حيث قالت: ظهور الطفح الجلدي على الجلد في المناطق الحساسة وكذلك الحبوب الحمراء والدمامل الصغيرة لدى الفتيات أثناء الدورة الشهرية أو بعدها له عدة أسباب وهي:

- نوع الفوط الصحية المستخدمة وتأثيرها على الجلد. فمن المهم أستخدام الأنواع التي تحتوي على القطن بشكل أكبر إذا كانت بشرة جسمك حساسة.

- تبديل الفوط الصحية كل أربع أو ست ساعات، أو بعد ثلاث ساعات إذا كانت البشرة حساسة.

- من المهم إزالة الشعر من المناطق الحساسة قبل بدء الدورة الشهرية، حتى لا يساهم الشعر في زيادة الرطوبة في تلك المناطق، وبالتالي تكون البكتيريا والفطريات المسببة للحساسية والالتهابات الجلدية.

- ارتداء ملابس داخلية قطنية نظيفة، وتبديلها باستمرار.

- إتباع طرق سليمة في إزالة الشعر من المناطق الحساسة، والتعرف على الطريقة التي تناسب كل فتاة.

- الحفاظ على نظافة المنطقة الحساسة في كل الأوقات وخاصة أثناء الدورة الشهرية.

- تجنب الزيوت والكريمات المرطبة للمناطق الحساسة أثناء الدورة الشهرية.

- استخدام غسول خارجي خاص بالمناطق الحساسة مرتين في اليوم على الأكثر ذو تركيبة طبيعية ويحتوي على البابونج.

في حال تجنب كل تلك الأمور ومازالت الحالة متواجدة فلا بد من علاج طبي في أقرب وقت، وأما عن العلاج ففي حال ظهور حساسية على شكل طفح جلدي يصاحبها حكة ينصح باستخدام كريم مضاد للحساسية، وفي حال ظهور حبوب ودمامل صغيرة فلا بد من استخدام مضاد فطريات، مع الحرص على عدم استخدام أي مراهم أو كريمات تحتوى على مادة الكورتيزون لأنها تساهم في تغيير لون الجلد إلى الأغمق.

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