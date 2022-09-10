الديك الرومي بالتندوري في المقلاة الهوائية حصل الديك الرومي على سمعة سيئة لكونه يحتاج الى طريقة خاصة في الطهي. ولكن بفضل وصفة صدر الديك الرومي السهلة بالتندوري ، والتي تعتمد على بضع خطوات أساسية للحفاظ على النكهة والرطوبة. المفتاح الأول هو شراء صدر ديك رومي مكسو بالجلد ، مما يساعد على حبس الرطوبة حتى لا يجف الخارج من حرارة المقلاة الهوائية الشديدة. بعد ذلك ، ينقع الديك الرومي في تتبيلة لذيذة على طريقة التندوري ، مصنوعة من الزبادي والثوم والفلفل الحلو والكركم والزنجبيل والكمون. لا يقتصر الأمر على النكهة فحسب ، بل يساهم أيضًا في زيادة طراوة اللحم.

الديك الرومي بالتندوري في المقلاة الهوائية

المكونات:

1 صدر ديك رومي مقسم بالجلد مع عظم (حوالي 1 3/4 رطل)

1 ½ ملعقة صغيرة ملح

1 كوب زبادي يوناني كامل الدسم

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة الفلفل الأحمر الحلو

2 ملعقة صغيرة الكركم المطحون

2 ملعقة صغيرة الزنجبيل الطازج المفروم (من قطعة واحدة)

1 ملعقة صغيرة الكمون المطحون

بخاخ زيت الزيتون للطبخ

الديك الرومي بالتندوري في المقلاة الهوائية

الطريقة:

جفف الديك الرومي بالمناشف الورقية ؛ يتبل كل شيء بملعقة صغيرة ملح .

في وعاء متوسط ​​، يُمزج الزبادي والثوم والبابريكا والكركم والزنجبيل والكمون ونصف ملعقة صغيرة ملح. انشر خليط الزبادي في جميع أنحاء الديك الرومي. اتركه في درجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة .

قم بتغطية سلة المقلاة الهوائية برفق برذاذ الطهي. ضع الديك الرومي في سلة. يُطهى عند 350 درجة ، مع التقليب كل 10 دقائق ، حتى يصبح الديك الرومي بنيًا ذهبيًا ويتم إدخال مقياس حرارة سريع القراءة في الجزء السميك من صدر الديك ليصل الى قراءة 165 درجة ، من 35 إلى 40 دقيقة. دع الديك الرومي يرتاح حوالي 10 دقائق قبل التقطيع .

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