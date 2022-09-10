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الديك الرومي بالتندوري في المقلاة الهوائية

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 10 أيلول / سبتمبر 2022 - 02:00
الديك الرومي بالتندوري في المقلاة الهوائية
الديك الرومي بالتندوري في المقلاة الهوائية

الديك الرومي بالتندوري في المقلاة الهوائية حصل الديك الرومي على سمعة سيئة لكونه يحتاج الى طريقة خاصة في الطهي. ولكن بفضل وصفة صدر الديك الرومي السهلة بالتندوري ، والتي تعتمد على بضع خطوات أساسية للحفاظ على النكهة والرطوبة. المفتاح الأول هو شراء صدر ديك رومي مكسو بالجلد ، مما يساعد على حبس الرطوبة حتى لا يجف الخارج من حرارة المقلاة الهوائية الشديدة. بعد ذلك ، ينقع الديك الرومي في تتبيلة لذيذة على طريقة التندوري ، مصنوعة من الزبادي والثوم والفلفل الحلو والكركم والزنجبيل والكمون. لا يقتصر الأمر على النكهة فحسب ، بل يساهم أيضًا في زيادة طراوة اللحم.

الديك الرومي بالتندوري في المقلاة الهوائية

المكونات:

الديك الرومي بالتندوري في المقلاة الهوائية

1 صدر ديك رومي مقسم بالجلد مع عظم (حوالي 1 3/4 رطل)

1 ½ ملعقة صغيرة ملح

1 كوب زبادي يوناني كامل الدسم

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة الفلفل الأحمر الحلو

2 ملعقة صغيرة الكركم المطحون

2 ملعقة صغيرة الزنجبيل الطازج المفروم (من قطعة واحدة)

1 ملعقة صغيرة الكمون المطحون

بخاخ زيت الزيتون للطبخ

الديك الرومي بالتندوري في المقلاة الهوائية

الطريقة:

  • جفف الديك الرومي بالمناشف الورقية ؛ يتبل كل شيء بملعقة صغيرة ملح.
  • في وعاء متوسط ​​، يُمزج الزبادي والثوم والبابريكا والكركم والزنجبيل والكمون ونصف ملعقة صغيرة ملح. انشر خليط الزبادي في جميع أنحاء الديك الرومي. اتركه في درجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة.
  • قم بتغطية سلة المقلاة الهوائية برفق برذاذ الطهي. ضع الديك الرومي في سلة. يُطهى عند 350 درجة ، مع التقليب كل 10 دقائق ، حتى يصبح الديك الرومي بنيًا ذهبيًا ويتم إدخال مقياس حرارة سريع القراءة في الجزء السميك من صدر الديك ليصل الى قراءة 165 درجة ، من 35 إلى 40 دقيقة. دع الديك الرومي يرتاح حوالي 10 دقائق قبل التقطيع.

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