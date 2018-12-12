الذبابة الطائرة في العين بقع رمادية أو سوداء تظهر في مجال الرؤية

الذبابة الطائرة في العين تسمى أيضا بـ عوامات العين هي عبارة عن بقع رمادية أو سوداء تظهر في مجال الرؤية في شكل خيوط عنكبوت أو سلاسل عقدية، وحينما تفتح عينك تظهر لكَ بشكل أكبر حينما تنظر إليها، وتحدث بسبب تكون مادة من الجل أو الهلام تشبه الزجاج داخل عينك، و الذبابة الطائرة في العين من علامات تقدم السن فتتكون الألياف المجهرية داخل عدسة العين وتحدث ظلالاً على شبكية العين وحينها تظهر الذبابة الطائرة في العين أو بقع العين.

أعراض الذبابة الطائرة في العين:

- رؤية بقع غامقة اللون وأحياناً تكون على هيئة خيوط شفافة .

- حينما تحرك عينك وتنظر إلى البقع تجدها تتحرك معك في مجال رؤيتك.

- تجد البقع واضحة جداً عند النظر إلى مسطحات خلفيتها بيضاء أو موحدة اللون كالسماء الزرقاء والجدار الأبيض.

متى يمكنك استشارة الطبيب؟

- زيادة عدد هذه البقع في العين.

- فقدان الرؤية الطرفية أو الجانبية.

- رؤية ومضات من الضوء.

- عندما تزداد العوامات سوءاً مع الوقت.

- عند الشعور بألم.

- عند ظهور العوامات بعد الجراحة.

أسباب ظهور الذبابة الطائرة في العين

1- كبر السن:

تتكون بقع صغيرة من الكولاجين وتملأ المنطقة الخلفية من العين تسمى السائل الزجاجي أو الهلام الزجاجي، ومع تقدم العمر تتحد ذرات الكولاجين مع السائل الزجاجي وتكون البقع في مقلة العين، وتحدث تغير في رؤية كمية من الضوء التي تقع على شبكية العين وهي الكمية الحساسة للضوء، وتحدث الإصابة بذبابة العين من سن 50 إلى سن 70، وقد ينكمش الهلام الزجاجي أو يكبر ويتسع.

2- التهاب قزحية العين:

قد يحدث التهاب لقزحية العين ويصاب جزء من الأنسجة التي تقع بين الشبكية والجزء الأبيض أو الصلب في العين وتحيط هذه الأنسجة بالجسم الهلامي الزجاجي، فيحدث احمرار للعين وتظهر ذبابة العين.

3- نزيف العين:

بسبب ظهور كرات الدم الحمراء في الجزء الجلاتيني تتصبغ البقع الداكنة وتتحول من اللون الرمادي إلى اللون الأحمر ، وقد يمتص الجسم الدم فتختفي هذه البقع، وقد تحدث نتيجة للإصابة بنزيف الأوعية الدموية وغيرها.

4- تمزق الشبكية:

من الممكن تكوّن بقع في العين حينما تنفصل الشبكية عن الجسم الهلامي المكون للشكل الدائري للعين، وتظهر بقع بشكل مؤقت، لكن انفصال الشبكية عن الجسم الزجاجي أو تمزقها يسبب تسرب الدم إلى الجسم الخارجي للعين، وتظهر نقاط صغيرة متفرقة.

نصائح للمصاب بذبابة العين:

- ابدأ بتدوين الأعراض التي تظهر لكَ واكتب متى ترى بقع أكثر.

- إن كنت تتناول أدوية ومكملات غذائية فسجلها في قائمة.

علاج الذبابة الطائرة في العين:

-الليزر والجراحة:

الليزر لعلاج ذبابة العين تعتمد أشعة الليزر في علاجها على تسليط الضوء على الجزء الزجاجي من العين وجعل عوامات العين أصغر حجماً وأقل وضوحاً، لكن علاج ذبابة العين باستخدام الليزر لم يلقى رواجاً واسعاً، رغم أن بعض الدول تستخدمه ووجد المصابون بذبابة العين تحسن واضح، إلا أن البعض يعتقد أنه يسبب انفصال الشبكية إذا لم يتم إجراؤه بشكل صحيح.

- الجراحة لعلاج ذبابة العين:

تعتمد إجراء العمليات الجراحية على استئصال الجسم الزجاجي من العين، ويقوم طبيب الجراحة بفتح جزء صغير من العين واستئصال الجزء الهلامي الزجاجي وتبديله بمحلول طبي للحفاظ على شكل العين الدائري، وعينك مع الوقت ستقوم بتجديد الخلايا وتكون جسم هلامي جديد، لكن من عيوب هذه العملية أنها تسبب نزيف العين والدموع في الشبكية ولا تزيل العوامات بشكل نهائي.

علاج الذبابة الطائرة في العين في المنزل:

يمكنك دون بذل جهد كبير وبعد الرجوع للطبيب بعلاج ذبابة العين بالطرق المنزلية، بتجنب بعض العادات الخاطئة واتباع العادات الصحيحة، مع الانتباه إلى أن بعض هذه الأساليب منزلية ولا يعتمد عليها في العلاج ولكنها تكميلية، وهي:

- شرب الماء: يفيد الماء في تخليص الجسم من السموم فشرب 8 أكواب يومياً يزيد من فرصتك في الشفاء من الذبابة الطائرة في العين، وذلك لأن تكون ذبابة العين قد يحدث نتيجة زيادة السموم في الجسم وتأثيرها على الشبكية مما يسهل تكوين خيوط عنكبوتية، وعندما تشرب الماء قد يتقلص معدل ذبابة العين.

- الأغذية الصحية: يساعد النظام الصحي المتوازن على علاج الذبابة الطائرة في العين وذلك لأن تناول الأطعمة التي تحتوي على مواد مضادة للأكسدة مثل الخضراوات الورقية كأوراق الشاي الأخضر، والفواكه مثل التوت والفراولة والبرتقال والكيوي، تخفف من ظهور ذبابة العين المفاجئ.

- التوت البري: الفواكه الغنية بالفيتامينات مفيدة لأجسامنا عامةً، ولكن ما الذي يفعله التوت البري في ذبابة العين؟ يعمل التوت البري على شد أنسجة الشبكية مما يساعد العين في القيام بوظائفها، وهذا لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تعالج الذبابة الطائرة في العين ويمكنكم تناول التوت طازج أو دمجه مع عصائر مختلفة.

- مساج العين: يساعدك مساج أو تدليك العين بانتظام على التخلص من الذبابة الطائرة في العين من خلال تقليل مستوى التوتر في الجسم مما يمنع ظهور خيوط جديدة، يفضل أن تنقع قطعة قماش أو قطعة من القطن في ماء دافئ ثم تأخذها وتضعها على العين وهي مغلقة وتدلك بها المنطقة.

علاج الذبابة الطائرة في العين بالتمارين:

- اتجاه عقارب الساعة: لف العينين باتجاه عقارب الساعة وتكرار نفس الحركة بعكس اتجاه عقارب الساعة، هذا التمرين له فوائد في التخفيف من ذبابة العين ويمكنك فعله عند الشعور بضغط.

- يوجا العين: من فوائد ممارسة تمرين اليوجا للعين هو التخلص من الإجهاد العقلي والبدني، فمن أسباب ظهور الذبابة الطائرة في العين هو إرهاق العين، اجلس واجعل ظهرك مستقيماً وحرك عينيك لأعلى ولأسفل دون تحريك رأسك لمدة 10 مرات.

- التركيز على نقطة: هذا التمرين يساعدك على القضاء على تشويش الرؤية عند ظهور ذبابة العين ويساعدك على الاسترخاء ، من خلال تحديد نقطة أو شيء أمامك بمسافة خمس أمتار والتركيز عليه، ومن المفضل عمله 70 مرة في الأسبوع أي بمعدل 10 مرات في اليوم.

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