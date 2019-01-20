جفاف العين: الأسباب، الأعراض، طرق العلاج

من أعراض جفاف العين عدم قدرة المصاب على مواجهة الضوء

تعتبر العين من الحواس الحساسة جداً التى تتأثر بأقل الأشياء، ومن المشكلات التي توجه البعض "جفاف العين".

وأوضح دكتورحمدي عصام أستاذ الرمد لـ "مصراوي" أن جفاف العين يحدث عندما تقل الدموع التى تفرزها الغذة الدمعية، والدموع ليس المقصود بها المياه التى توجد فى العين فقط، بل تتكون الدموع من المياة والمخاط والمادة الدهنية مما يجعلوا العين رطبة.



أعراض جفاف العين

تنقسم الأعراض إلى ما يلي:

1- إحمرار فى العين والشعور بحبيبات من الرمل فى العين

2- حدوث قرح سطحية منتشرة فى خلايا العين الخارجية

3- عدم قدرة المصاب على مواجهة الضوء

4- عند الأستيقاظ من النوم عدم قدرته على فتح جفونه واحساسه بتقل لديها

5- من الممكن حدوث إفرازات لازجة على الرموش نتيجة قلة الدموع، لأنه عندما تقل الدموع فانها تفزر كمية أكبر من المخاط.

6- عتمان فى القرنية يؤدي إلى ضعف إبصار شديد.



أسباب الجفاف

1- كبر السن، لأنه عندما يصل الإنسان إلى سن الشيخوخة فإن الدموع تقل وعدد "رمشات" العين تقل، فنتيجة لذلك يحدث الجفاف.

2- مرض التراكوما "فيرس التراكوما" يؤدى إلى مرض الرمد الحبيبي، يحدث الجفاف عند الإصابة بهذا الفيروس، وعند العلاج يحدث تليفات فى الملتحمة، نتيجة للتليفات تقل الدموع فيحدث الجفاف.

3- من الممكن التهابات المفاصل (العظم- الغضاريف- العضلات) تكون مصاحبة بجفاف.

4- بعض الأمراض التى يختل الجهاز المناعي في مواجهتها، وعدم قدرته على القيام بوظيفته، فتبدأ هذه الأمراض فى مواجهة الجسم ومن أشهر هذه الأمراض مرض الترماتويد.

5- من تعرضوا لمواد حارقة فى العين سواء كانت حامضية مثل مياه النار، أو قلوية مثل الصودا الكاوية.



طريقة العلاج

1- إذا كان الجفاف نتيجة أمراض كمرض الترماتويد، أو مرض فى الجهاز العظمى، فيتم علاج الجفاف عن طريق معالجة هذا المرض.

2- بخلاف الأمراض السابق ذكرها يتم العلاج بقطرات المرطبة للعين"الدموع الصناعية".

3- فى الحالات الشديدة تستعمل القطرات طوال اليوم وبليل مرهم جيلى هولام للعين.

4- تعتبر الفيتامينات سواء فيتامين أ أو E عوامل مساعدة فى العلاج، ولكن العلاج الأساسي هو القطرات المرطبة للعين طول النهار والمرهم ليلا.

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