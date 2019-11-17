الرجال أكثر فكاهة من النساء.. ما السبب؟

في أخبار يُمكن أن تكون غاضبة لكثير من نساء الكوميديا في جميع أنحاء العالم، تزعم دراسة جديدة أن الرجال أكثر فكاهة من النساء.

وبحسب موقع «ميرور»، قام باحثون من جامعة «أبريستويث» وجامعة «نورث كارولينا» بمراجعة الدراسات في جميع أنحاء العالم التي تبحث في الفارق بين الرجل والمرأة في قدرة الفكاهة، وللأسف خلُصت الدراسة إلى أن الرجال في المقدمة.

وقال الدكتور «جيل جرينجروس»، مؤلف مشارك للدراسة: «الفكاهة ظاهرة معقدة تنطوي على تأثيرات اجتماعية وعاطفية وفسيولوجية ومعرفية وثقافية وتطورية، على سبيل المثال لا الحصر؛ جانب واحد مهم هو القدرة على جعل الآخرين يضحكون، إن قدرة إنتاج الفكاهة هي قدرة معرفية مميزة ترتبط إلى حد كبير بالتقدير والتمتع بالفكاهة».

تقييم الرسومات الكاريكاتورية

في استعراض الباحثين للدراسة، ركزوا على الدراسات التي تم فيها تقييم قدرة فكاهة الرجال والنساء بشكل موضوعي.

على سبيل المثال، تم تضمين دراسة طُلب فيها من المشاركين كتابة تعليق توضيحي مضحك لرسومات كاريكاتورية. ثم تم تقييم هذه الرسومات من قبل قضاة لا يعرفون جنس المؤلف.

فكشفت النتائج أن 63٪ من الرجال يسجلون درجة أعلى من النساء في قدرة الفكاهة.

للأسف، في الوقت الذي نظر فيه الباحثون أيضاً في متغيرات أخرى التي يُمكن أن يكون لها تأثير على النتيجة بما في ذلك العمر والبلد، لم يكن لأي من هذه العوامل تأثير على النتائج.

وأضاف الدكتور «جرينجروس»: «هذا يعني أنه في المتوسط يبدو أن الرجال يتمتعون بقدرة فكاهة أعلى من النساء. ومع ذلك؛ فإن هذا لا يعني أن كل رجل أكثر تسلية من كل امرأة بمفردها».



سبب قدرة الرجال على الفكاهة أكثر من النساء

من الممكن أن يكون الرأي القائل إن النساء أقل فكاهة، هو أمر واسع الانتشار لدرجة أن القوى المجتمعية لا تشجع الفتيات والنساء على التطور والتعبير عن فكاهتهن، مما يجعل المرأة أقل عرضة للإحساس بأنها مضحكة. ومع ذلك، هناك القليل من الأدلة لدعم الرأي القائل إن مجتمعنا يقمع النساء في إنتاج وعرض الفكاهة.

من ناحية أخرى، ترتبط الفكاهة ارتباطاً وثيقاً بالذكاء، الذي يفسر السبب الذي يجعل النساء يشعرون الرجال بقدر كبير من الفكاهة؛ لأن الذكاء كان حاسماً للبقاء على مدار التاريخ التطوري.

الرجال، من ناحية أخرى، يفضلون النساء اللاتي يضحكن على فكاهتهن. هذا يعني أنه من المحتمل أن يضطر الرجال إلى التنافس بقوة مع رجال آخرين لإقناع النساء بإحساسهن بروح الدعابة.

هناك الكثير من الأدلة التي تدعم وجهة النظر هذه، والتي تبين مدى أهمية أن تجد المرأة رجلاً يتمتع بروح الدعابة، في حين أن الرجال عموماً لا يولون أهمية كبيرة لقدرة النساء على إنتاج الفكاهة.

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