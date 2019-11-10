لجميع المقبلين على الزواج إليكم أهم النصائح لحياة سعيدة

تواجه العديد من الفتيات مخاوف ومعتقدات خاطئة حول الزواج والعلاقة الحميمة، لذا سنتناول فيما يلي نصائح صحية للمقبلين على الزواج، عليكِ معرفتها لتتخلصي من جميع مخاوفك، وتقبلين على هذه المرحلة الجديدة بكل حيوية واستعداد:

10 نصائح صحية للمقبلين على الزواج:

1- احرصي على الاهتمام بنظافتك الشخصية بدايةً من الأسنان والفم ونهايةً برائحة جسمك ونعومة بشرتك.

2- قومي بتغيير ملابسك الداخلية باستمرار، ويُفضل أن تكون ملابسك الداخلية مصنوعة من الأنسجة قطنية.

3- حافظي على صحة بشرتك ونضارتها، وذلك بتقليل وضع الكريمات ومواد التجميل الكيميائية عليها، واستعمال المستحضرات الطبيعية الخالية من المواد الصناعية الضارة بالجلد.

4- تجنبي الأغذية الحارة، واحرصي على تناول غذاء صحي متوازن غني بالفيتامينات والمعادن.

5- تجنبي تناول فواتح الشهية، فهي تعمل على إخراج الغازات من الجسم وتعطي رائحة كريهة له.

6- عليكِ بزيارة طبيب نسائي مختص قبل الزواج بفترة؛ لتغيري أفكارك المغلوطة عن العلاقة الحميمية، ولتأخذي المعلومات والإرشادات الموثوقة لبناء علاقة زوجية صحيحة.

7- عززّي ثقافتك الجنسية من مصادر موثوقة كالطبيب مثلاً، لتتعرفي على أسرار نجاح العلاقة الحميمة، وتحصلي على إجابات صحيحة للأسئلة التي تراود ذهنك في هذه الفترة، ولا تعطي اهتماماً لما يُقال من معلومات حول هذه العلاقة من عامة الناس، فهي تحمل العديد من المعلومات الخاطئة.

8- تخلصي من الاهتمام الزائد بالكشف عن وجود التهابات مهبلية أو أي إفرازات أخرى خلال فترة ما قبل الزواج، بغرض الاطمئنان.

9- أجري فحوصات الأمراض الوراثية، واحصلي على استشارة الطبيب المختص في ذلك الموضوع.

10- تجنبي تناول الوجبات السريعة ذات السعرات الحرارية العالية، والدهون المشبعة، واستبدليها بالخضروات الورقية الداكنة والفواكه المفيدة للجسم والطعام الصحي للجسم، واحرصي على شرب كميات كافية من المياه، لتحمي جسمك من الجفاف.

تذكري عزيزتي أن الإشاعات والمعلومات المغلوطة تكثر في هذا المجال، فلا تكترثي للقيل والقال، واحرصي على اتباع نصائح صحية للمقبلين على الزواج المذكورة أعلاه، وراجعي الطبيب المختص؛ لتزيلي جميع مخاوفك وتحصلي على إجابات صحيحة موثوقة لجميع تساؤلاتك.

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