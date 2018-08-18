ما هي المدة المثالية للرضاعة الطبيعية؟

لا يجب الاكتفاء بحليب الام بعد عمر ستة شهور

حليب الأم مليء بالمغذيات التي تشجع على بناء نظام مناعة صحي يضمن حماية الطفل من متلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS) ، والتهابات الأذن الوسطى، ومرض السكري ويقلل من خطر تطوير الاضطرابات النفسية.

الرضاعة الطبيعية لها أيضا تأثير إيجابي على الأم. وفقا للخبراء ، فإنها تقلل من فرص سرطان الثدي وسرطان المبيض ، وتقلل من نزيف الرحم بعد الولادة ، وتحرق السعرات الحرارية ، وما إلى ذلك

وتوصي منظمة الصحة العالمية بالرضاعة الطبيعية الخالصة خلال الأشهر الستة الأولى ؛ وبعد ذلك ، يمكنك إدخال التغذية التكميلية.

ومع ذلك ينصح بالاستمرار بالرضاعة حتى عمر السنة على الأقل. بعد ذلك، إذا اختار الطفل والأم بشكل متبادل الاستمرار ، فإن الرضاعة الطبيعية يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى عامين من عمر الطفل. وفي بعض الحالات يمكن ان تستمر لعمر 3 سنوات. فلا يوجد مدة صلاحية لحليب الام ما دام الطفل مستعدا للرضاعة فأن الثدي سوف يفرز الحليب ولكنه لن يكون بمثابة وجبة متكاملة للطفل.

بالنسبة للام المرضعة التي لا تعمل خارج المنزل يمكن أن تكون الرضاعة اسهل بالنسبة لها من الام المرضعة التي تعمل خارج المنزل.

ولا يجب الاكتفاء بحليب الام بعد عمر ستة شهور لان الطفل يحتاج الى مغذيات ضرورية واساسية في مرحلة النمو الأولى لذلك يجب إضافة المكملات والطعام والمشروبات المتنوعة تدريجيا الى روتين وجبات طعام الطفل الرضيع.