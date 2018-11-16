هل بالفعل يساعد الرمان في إنقاص الوزن؟

1- قشر الرمان غني بالمركبات التي تساعد على خسارة الوزن، مثل الأنثوسيانين، والفلافونويدات، والبوليفينول.
2- يساعد قشر الرمان على إنقاص الدهون بالجسم، ويحمي من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من حمض البونكونيك.
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3- تمنح بذور الرمان الشعور بالشبع، وبالتالي عدم تناول كمية كبيرة من الطعام بسبب وجود الألياف الغذائية بنسبة كبيرة.
4- تتميز بذور الرمان بخلوه من الدهون المشبعة والكوليسترول، ويحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية.
5- تساعد بذور الرمان على تحفيز عملية الأيض، وتقضي على الدهون سريعاً.
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