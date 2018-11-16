هل بالفعل يساعد الرمان في إنقاص الوزن؟

يعد الرمان من الثمار التي تسهم في حرق دهون البطن بشكل ملحوظ، كما تساعد على ضبط مستويات الكوليسترول في الدم، والحفاظ على صحة القلب.

إليكم أهم 5 فوائد لثمرة الرمان والتي تساهم في خفض الوزن والتخلص من دهون البطن:

1- قشر الرمان غني بالمركبات التي تساعد على خسارة الوزن، مثل الأنثوسيانين، والفلافونويدات، والبوليفينول.

2- يساعد قشر الرمان على إنقاص الدهون بالجسم، ويحمي من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من حمض البونكونيك.

فوائد الرمان للحامل والجنين بالتفصيل

3- تمنح بذور الرمان الشعور بالشبع، وبالتالي عدم تناول كمية كبيرة من الطعام بسبب وجود الألياف الغذائية بنسبة كبيرة.

4- تتميز بذور الرمان بخلوه من الدهون المشبعة والكوليسترول، ويحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية.

5- تساعد بذور الرمان على تحفيز عملية الأيض، وتقضي على الدهون سريعاً.

قد يعجبك أيضاً:

كوكتيل الرمان بالحليب من مطبخ منال العالم

استبدلي الحقن بالبوتوكس بزيت بذور الرمان لبشرة مشدودة

قشر الرمان... لبشرة لا مثيل لها