الريش هو الاتجاه الأكثر شعبية في شتاء 2022

هل تحبين التجديد في إطلالتك؟ هل تعشقين اتباع أحدث صيحات الموضة؟ هل لديك الجرأة لارتداء الريش؟

لقد عاد الريش إلى منصات عروض الأزياء مجموعات خريف وشتاء 2022-2023 وهم يفعلون ذلك بطريقة قوية، وفي الواقع ليست الملحقات فقط هي التي تتبنى هذا العنصر الزخرفي ولكن أيضاً الملابس والملابس الخارجية المزينة بالريش بجميع أنواعها.

شخصياً أنا أحب الريش لأنه يعتبر موضة أنثوية بجدارة، وتضيف لمسة جذابة على اللوك، لكن الريش لديه سر بالتنسيق من المهم أن نعرفه، الريش بيضيف حجم على اللوك، يعني بيعطي انطباع أن الجسم أنصح مما هو عليه، من الضروري معرفة كيفية تنسيق الريش مع إطلالتك.

إذا كان جسمك نحيف جداً إذاً جميع ستايلات الريش تليق به، أو يمكن أن نضيفه في أطراف الأكمام أو البنطلون مع أهمية أنه تكون القطعة على قد قصة الجسم ولا يفضل لو كان الجسم شكل تفاحة أو ساعة رملية أن نرتدي الريش بالقطعهالتي في الاسفل.

يغطي الريش الملابس والإكسسوارات الموسمية، ليصبح عنصراً لا مفر منه في إطلالاتنا الاحتفالية وخصوصاً لسهرات رأس السنة، لقد غزاوا منصات عروض الأزياء ثم على إنستغرام ويغذي الفتيات الأكثر شعبية على الشبكات الاجتماعية، الريش هو البدل المفقود من الملابس الشتوية، تلك اللمسة الشعرية والفنية في بعض الأحيان التي تضفي الخفة والسخرية والنضارة حتى للأنسجة الضخمة من الصوف والأقمشة الموسمية.

نقدم لكِ سيدتي مجموعة أنيقة من تصاميم الأزياء المزينة بالريش، هل لديك الجرأة لارتداءه؟

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