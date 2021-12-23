شاهدي طرق ارتداء الجلد في عيد الكريسماس

عندما يبدأ الطقس بالبرودة وتنبدأ تتساقط الأمطار تصبح القطع الجلدية هي المفضلة عند بعض السيدات، يعتبر الجلد دائماً معيار أساسي ولكن هناك الكثير من الطرق لدمجه مع أسلوب الملابس الشتوية العصرية التي يمكن ارتدائها في الطقس البارد.

الفساتين الجلدية تعد من القطع الأساسية التي لا غنى عنها في فصل الشتاء وذلك لأنها دائماً ما تعكس مظهر رائع للمرأة بمختلف الأوقات سواء في العمل أو السهرات أو موسم الأعياد.

قررنا أن نقدم لكِ سيدتي بعض الأفكار لتنسيق الفساتين الجلد والبناطيل الجلد في عيد الكريسماس وما هي أبرز الموديلات التي يمكن اختيارها للحصول على إطلالة رائعة بمختلف الأوقات من محلات زارا العالمية.

توبات مميزة ستساعدك على تنسيق إطلالة الكريسماس من زارا

حقائب الترتر في سهرات الكريسماس من زارا