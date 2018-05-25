6 طرق تساعدك في التعامل مع زوجك المتشدد

تحلّي بالصبر وتفهّمي طبع زوجك الحاد

إذا كان زوجك متشددًا ويحب السيطرة فقد تبحثين عن نصائح كي تتبعيها في التعامل معه لتخففي من سيطرته عليك خاصة عندما تكون زائدة عن حدها وتسبب لكِ الكثير من المشاكل.

نقدم لك عزيزتي بعضا من النصائح للتعامل مع الزوج المتشدّد، نتمنى أن تفيدك:

1- كوني صبورة: تحلّي بالصبر وتفهّمي طبع زوجك الحاد، وننصحك بعدم مواجهته بغضب لأن ذلك قد يؤدّي إلى تفاقم المشاكل بينكما، وقد تزداد رغبته في السيطرة والتحكّم.

2- عبّري لزوجك عن حبّك له: اعتني بزوجك وأشعريه بحبّك واهتمامك. فالحب يقضي على القسوة والعنف.

3- لا تتنازلي كثيراً: ننصحك بأن تتفهّمي زوجك من دون أن تتنازلي لرغباته كثيراً. يجب أن تضعي له بعض الحدود ولا تشاركيه أدقّ تفاصيل حياتك!

4- ابقي هادئة: إن الهدوء يساهم في امتصاص غضب الآخر، لذا ننصحك بالتعامل مع زوجك بهدوء وروية لو مهما انفعل وغضب عليك.

5- لا تقتنعي بانتقاداته لك: لا تتأثّري بانتقادات الزوج لك ولا تلومي نفسك على كلّ شيء، فالزوج المتشدّد يميل دائماً إلى لوم الزوجة، لا تتأثّري بذلك، لا تفقدي ثقتك بنفسك ولا تسمحي له بإحباطك.

6- حثّ الزوج على مشاركتك نشاطاتك: شجّعي زوجك على مشاركتك النشاطات التي تحبينها لكسر الحواجز بينكما وبالتالي تصبحين قادرة على مصارحته بمختلف الأمور العالقة، معتمدةً لغة الحوار الصادق والتفاهم.

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