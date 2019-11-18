السحلب أهم فوائده وقيمته الغذائية

مشروب شعبي ساخن ينتشر بكثرة في فصل الشتاء فمشروب السحلب يتكوّن من بودرة السحلب مع الحليب والسكر، وقد يضاف إليه المكسرات والمنكهات كالقرفة والمستكة وغيرها.

القيمة الغذائية

يحتوي السحلب على مواد صمغية هلامية بنسبة 50% كما يحتوي على العديد من العناصر المعدنية مثل الكالسيوم، ويحتوي على البروتينات، والألياف الغذائية، والزيوت الطيارة، والنشا، والدكسترين، والأوكزالات، والسكريات، والسعرات الحرارية، والسكروز، والبتوزينات.

فوائد السحلب

1- يمنح الشعور بالدفء، خصوصاً في فصل الشتاء.

2- يعالج العديد من الأمراض مثل الإسهال، والدوسنطاريا، والبواسير، والسل.

3- يساعد في إيقاف نزيف الرحم.

4- يعتبر مقوياً عاماً ومنشطاً للجسم.

5- يوقف نزيف المعدة، والقولون ويعالج القرحة.

6- يعمل كقابض وملطف للجهاز الهضمي.

7- يساعد على نمو الأطقال خصوصاً نمو أسنانهم وعظامهم.

8- يعزز عمل جهاز المناعة، ويمنع الإصابة بالأمراض المعدية.

9- يعمل كمشط جنسي ويزيد الرغبة الجنسية خصوصاً عند الرجال.

10- ينشط الدورة الدموية.

11- يعالج نزلات البرد، والمغص المعوي.

12- يقوي العظام، ويساعد في ترميمها.

13- يقلل من ارتفاع ضغط الدم، ويحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

14- يساعد في زيادة الوزن.

15- يدخل في صناعة العديد من المستحضرات الطبية والعقاقير.

16- يحافظ على صحة الأسنان ويقويها.

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