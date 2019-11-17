10 فوائد لـ عصير الشمندر للبشرة 

يحتوي الشمندر على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، وأهمها الألياف، والمعادن المختلفة، والسكريات، والبروتينات، والتي لها العديد من الفوائد الصحية والجمالية.

وفي هذا المقال سنذكر فوائد عصير الشمندر للبشرة:

1- يمنع من ظهور حب الشباب والبثور، وذلك من خلال المداومة على شرب عصير الشمندر بشكلٍ منتظم؛ لأنّه يمتاز بخصائص مضادة للالتهابات.

2- يمنح البشرة مظهراً صحياً ولامعاً؛ لأنّه غنيٌّ بالحديد، وغيره من الفيتامينات والمعادن، ويساعد في التخلص من سموم الجسم، وبالتالي يزيد من لمعان البشرة. كما أنّ مسح الوجه بعصير الشمندر يزيد من نعومة البشرة، ويزيل طبقات الجلد الميّت.

3- يُفتّح لون البشرة من خلال شربه بشكلٍ منتظم.

4- يزيل تصبغات الجلد، والبقع الدّاكنة، من خلال مزجه مع القليل من عصير الطماطم ووضعه على البقع الداكنة بالوجه باستمرار.

5- يساعد عصير الشمندر في التخلص من الهالات السوداء وانتفاخ العينين نتيجة السهر لساعاتٍ طويلة وقلة النوم.

6- يمنح الشفاه النعومة والمظهر الوردي الصحي، وذلك من خلال تطبيقه عليها يومياً قبل النوم.

7- يُورّد لون البشرة من خلال مزجه مع عصير الجزر بكمية متساوية وتطبيقه عليها يومياً.

8- يُرطب البشرة الجافة عند مزجه مع الحليب والعسل ودهنه عليها.

9- يساعد في التخلص من الخطوط والبقع الداكنة في الرقبة، وذلك من خلال مسح الرقبة به، ثم تدليكها لبضع دقائق.

10- يساعد في التخلص من تجاعيد البشرة، ويحافظ على مرونتها.

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