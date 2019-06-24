السعال الديكي: الأعراض، المضاعفات، العلاج

السعال الديكي هو عبارة عن عدوى شديدة في الجهاز التنفسي تمتاز بنوبات سعال حادة ترافقها صعوبات في اخذ النفس وصفير في الصدر. اعتبر السعال الديكي منذ القدم وقبل تطوير لقاح خاص به بأنه مرض يصيب الأطفال بشكل عام.

أما الان وبعد توفر اللقاح نجد أن المرض يصيب الأطفال الرضع الذين لم يتلقوا الجرعات الكاملة من اللقاح المخصص لهم، بالإضافة إلى البالغين الذين يعانون من ضعف في عمل الجهاز المناعي.

أعراض الإصابة بالسعال الديكي:

- سيلان واحتقان في الأنف

- احمرار في العينين

- ارتفاع في درجة الحرارة (إقرأ حول طرق علاج الحمى وفقاً لأسبابها)

- سعال.

ولكن بعد أسبوع تقريباً من بداية ظهور الأعراض، تصبح أسوء، حيث يتراكم المخاط السميك في ممرات الهواء مسببة في سعال لا يمكن السيطرة عليه، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى:

1- القيء

2- احمرار وازرقاق الوجه

3- تعب شديد

4- صفير في الصدر عند التنفس.

هذه الأعراض قد لا تظهر جميعها على المصاب، فالبالغين مثلاً قد يصابوا بالسعال الشديد والمتكرر، في حين أن الأطفال الرضع قد لا يكونوا قادرين على السعال لتجدهم يعانون من أجل التنفس وفي بعض الأحيان قد يتوقفون عن التنفس لوقت قصير.

إن الإصابة بالسعال الديكي تحدث نتيجة عدوى بكتيرية، فعندما يقوم شخص ما مصاب بالسعال الديكي بالسعال أو العطس، تنتقل قطرات صغيرة جداً وتنتشر في الهواء، ليقوم شخص سليم اخر باستنشاقها وتنتقل بذلك العدو إليه!

مضاعفات الإصابة بالسعال الديكي:

- كدمات على الأضلاع

- فتق في منطقة البطن

- تضرر الأوعية الدموية الصغيرة في الجلد.

أما المضاعفات التي ترافق الرضع الذين أصيبوا بالسعال الديكي وبالأخص من هم دون الستة أشهر من عمرهم فتكون أشد، وتتمثل في:

- الالتهاب الرئوي Pneumonia

- صعوبة أو توقف في التنفس

- جفاف أو خسارة في الوزن نتيجة صعوبة الرضاعة

- ضرر في الدماغ

- نوبات من السعال المتكرر.

- تذكروا أن إصابة الطفل الرضيع بالسعال الديكي تستلزم العلاج الطبي الفوري، وذلك نظراً للمضاعفات التي قد ترتبط بإصابته.

علاج السعال الديكي:

- اخذ قسطا وافراً من الراحة

- تناول الكثير من السوائل لتجنب الإصابة بالجفاف

- تقسيم الوجبات إلى وجبات صغيرة الحجم لتجنب الإصابة بالقيء بعد السعال.

- التأكد من تنظيف هواء المنزل من مثيرات السعال مثل التدخين.

- تغطية الفم أثناء العطس والسعال بالإضافة إلى غسل اليدين باستمرار لعدم نشر العدوى إلى الاخرين.

كيف نحمي أنفسنا من الإصابة بالسعال الديكي؟

إن أفضل وسيلة لتجنب الإصابة بالسعال الديكي هي تلقي اللقاح الخاص به، والذي يتم إعطاءه من قبل الأطباء مع لقاحين اخرين وهم الخناق Diphtheria والكزاز Tetanus، وعادة ما يوصي الأطباء بأخذ هذه اللقاحات للأطفال الرضع، أي في المراحل العمرية التالية:

- عمر الشهرين

- عمر الأربعة أشهر

- عمر الستة أشهر

- ما بين 15- 18 شهراً

- ما بين 4- 6 سنوات.

- أما بالنسبة للبالغين، فبإمكانهم تلقي اللقاح مجدداً لحماية أنفسهم، وبالأخص الحوامل ما بين الأسبوع الـ 27- 36 من الحمل.

المزيد من صحة وجمال:

ما هي الأمراض التي تسبب فقر الدم؟

هذا هو الفرق بين الصدفية والأكزيما

البقع البيضاء على جلد الأطفال: الأسباب، طرق العلاج!