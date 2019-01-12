متى يجب ان تستشير الطبيب إذا كنت تعاني من السعال؟

لكن هل تعرف متى عليك استشارة الطبيب؟ ويعرف السعال المزمن بانه ذاك الذي يستمر لفترة تتراوح من ستة إلى ثمانية اسابيع وأن تترافق مع بعض الأعراض مثل:

ارتجاع المريء

حرقة في المعدة

رائحة فم كريهة

طعم حامض في الفم.

ويمكن أن يصبح السعال حالة مرضية في حال ترافق مع الأعراض التالية:

استمر السعال لأكثر من 18 يومًا

ترافق السعال مع ضيق في التنفس

تصريف المخاط عبر الجزء الخلفي من الحلق (Post nasal drip)

ألم في الصدر

فقدان غير مبرر في الوزن

نزول دم من الفم

بشكل عام، يستمر السعال لفترة لا تتجاوز عن التسعة أيام، لكن في حال استمرت لأكثر من هذه الفترة فقد يكون هناك مشكلة يجب حلها.

عند استشارة الطبيب، ستقوم بالخضوع لمجموعة من الفحوصات، وذلك كي يتمكن الطبيب من تشخيص الأسباب الكامنة وراء إصابتك وبالتالي تلقي العلاج المناسب لحالتك الصحية.