ماذا تعرف عن الاعراض الأكثر شيوعا المرتبطة بالسكري؟

غالبا ما تكون أعراض مرض السكري غير واضحة وخفية

يتميز مرض السكر بمستويات عالية من (الجلوكوز) في الدم، ويحدث عندما لا ينتج البنكرياس ما يكفي من الأنسولين أو أن الخلايا ليست قادرة على الاستجابة بشكل صحيح إلى الأنسولين المنتج.

غالبا ما تكون أعراض مرض السكري غير واضحة وخفية، لذلك نادراً ما يتم الانتباه إليها من قبل المصابين بمرض السكر وهذا ينطبق بالاخص على مرض السكري من "النوع الثاني".

كيف تعرف أن لديك مرض السكر بشكل مبكر؟

الجوع المفرط

من علامات السكري الجوع المفرط، وذلك بسبب عدم تنظيم كمية الجلوكوز التي تستخدمها خلايا الجسم للحصول على الطاقة، عندها يبدأ جسمك تلقائياً بالبحث عن مصادر وقود اضافية مما يسبب الجوع المستمر.

زيادة التبول

وفسر العلماء ذلك هو أن زيادة نسبة السكر في الدم تنشط عمل الكليتين التي تسعى للتخلص من النسبة الزائدة عن طريق البول، مما يؤدي إلى كثرة عدد مرات التبول.

جفاف الفم

نظرًا لأن جسمك يفقد العديد من السوائل عن طريق التبول، فهذا يؤدي بدوره إلى حدوث الجفاف والعطش الشديد مما يسبب جفاف الفم، الجلد والحكة الشديدة على أنحاء متفرقة من الجسم.

ضعف النظر

إذا أصبحت رؤيتك ضبابية وكنت تواجه صعوبة في التركيز وعدم القدرة على رؤية التفاصيل الدقيقة فذلك يمكن أن يكون من أعراض ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ومن جهة أخرى، فإن ارتفاع نسبة السكر في الدم يؤدي إلى تغيرات في مستويات السوائل في الجسم، وهذا بدوره يسبب انتفاخ العدسات في عينيك مما يؤثر على قدرتك على الرؤية.

التعب

بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم يصبح الجسم غير قادر على الاستجابة بشكل صحيح للأنسولين وحتى الخلايا لا يمكن أن تمتص الجلوكوز في الدم، وهذا يؤدي إلى التعب والضعف على الرغم من تناول الطعام بشكل الصحيح والتمتع بالنوم الكافي.

ويفضل استشارة الطبيب اذا شعرت بأي من هذه الاعراض قبل ان تقرر بأنك مصاب بالسكري.