السلوك العدواني..فهم هذه الحالة وكيفية معالجتها

السلوك العدواني وفقًا لعلم النفس الاجتماعي، هو أي سلوك أو عمل يهدف إلى إيذاء شخص أو حيوان أو الإضرار بالممتلكات المادية، ومن بعض الأمثلة على الأعمال العدوانية أعمال العنف الجسدي، الصراخ والشتائم واللغة القاسية، الثرثرة أو نشر شائعات عن زميل في الفصل، أو كسر الكوب المفضل لزميلك في الغرفة عن قصد.

وغالبًا ما يتصادف السلوك العدواني والعنف معًا كمصطلح واحد لا ينفصل، وعلى الرغم من أن السلوك العدواني والعنف غالبًا ما يتزامنان، لكنهما في الواقع شيئان مختلفان.

وفي الحقيقة، يشير العنف إلى العدوان الجسدي الشديد الذي يهدف إلى إحداث ضرر جسيم، بعبارة أخرى، لا ينطوي السلوك العدواني دائمًا على عنف، لكن العنف ينطوي دائمًا على سلوك عدواني.

على سبيل المثال، قد تغضب من أخيك أثناء الجدال وترمي كتابك عبر الغرفة محبطًا، هنا أنت لم تقصد ضربه، لكن الكتاب ضرب رأسه، تاركًا كدمة، سيكون ذلك عملاً من أعمال العدوان الجسدي، ولكن ليس بالضرورة عنفًا، من ناحية أخرى، إذا دفعت أخيك إلى الحائط ثم ضربته بهدف إيذائه، فسيكون ذلك عملاً من أعمال العنف.

والسلوك العدواني لا ينتهك فقط الحدود الاجتماعية، بل يمكن أن يؤثر أيضًا على العلاقات وحتى له عواقب مهنية أو قانونية، ولكن يمكن أن يساعدك التعرف على الطرق التي يظهر بها السلوك العدواني في حياتك على اتخاذ خطوات نحو معالجته، إلى جانب الغضب وأي مشاعر أخرى قد تلعب دورًا.

أنواع السلوك العدواني

السلوك العدواني الاندفاعي

يميل هذا النوع من العدوان، المعروف أيضًا باسم العدوان العاطفي، إلى أن ينبع مباشرة من المشاعر التي تمر بها في الوقت الحالي، وقد يبدو بدلاً من ذلك أنه لا يمكن السيطرة عليه أو يبدو أنه يأتي من العدم، وإذا لم تتمكن من الوصول إلى الشخص أو الشيء الذي يزعجك، فقد تعيد توجيه هذا العدوان نحو شيء أو شخص يمكنك الوصول إليه بما في ذلك نفسك.

السلوك العدواني المعرفي

يتضمن هذا النوع من العدوان، المعروف أيضًا باسم العدوان المعرفي، التخطيط والنية، عادةً لتحقيق رغبة أو هدف محدد، وكل العدوان ينطوي على درجة من النية لإيذاء شخص لا يريد أن يتضرر، ولكن أعمال العدوان المعرفية تنطوي عمومًا على مزيد من الحساب والغرض، دون أي فقدان للسيطرة.

على سبيل المثال، لقد تقدمت للتو بطلب للحصول على ترقية في العمل عندما تسمع مشرفك يشجع زميلًا آخر في العمل على التقدم لهذا الدور، قائلاً إنه سيكون مناسبًا تمامًا، وأنت تريد هذا المنصب، لذلك تخبر بعض الأشخاص أنك لاحظت أن زميل العمل يشرب في مكتبهم، على أمل أن تصل الشائعة إلى مشرفك.

علامات السلوك العدواني

في بعض الأحيان يكون الأمر أكثر سرية ودقة من كونه واضحًا ومباشرًا، لذلك، قد لا تدرك حتى أن سلوكيات معينة تعتبر عدوانية، وغالبًا ما ينطوي العدوان على ضرر جسدي أو لفظي، ولكنه قد ينطوي أيضًا على الإكراه أو التلاعب:

يشمل العدوان الجسدي الضرب أو الركل أو اللكم أو الصفع أو أي أعمال تسبب الأذى الجسدي.

يمكن أن يشمل العدوان اللفظي الصراخ والشتائم والشتائم وغيرها من الملاحظات القاسية.

يشير العدوان المعرفي إلى أفعال تهدف إلى الإضرار بسمعة شخص آخر أو علاقاته.

يصف العدوان الأفعال العاطفية أو التفاعلية التي تنطوي على نية محددة لإيذاء شخص ما أو تدمير شيء ما.

يمكن أن يشمل العدوان السلبي أي تعبير غير مباشر عن المشاعر السلبية

وقد تلاحظ أن السلوك العدواني يحدث عندما:

تشعر بالغضب أو الملل أو القلق

الأمور لا تسير في طريقك

تريد أن تتساوى مع شخص ظلمك

تعتقد أن شخصًا ما عاملك بشكل غير عادل

مشاعرك لا يمكن السيطرة عليها

ما الذي يسبب السلوك العدواني ؟

عادة لا يكون للعدوان سبب واحد محدد، بدلاً من ذلك، تشير الأدلة إلى أن عددًا من العوامل يمكن أن تساهم في السلوك العدواني، وتشمل:

العوامل البيولوجية

تشمل كيمياء الدماغ والعوامل البيولوجية الأخرى التي قد تلعب دورًا في العدوان نمو الدماغ غير المنتظم، حيث أن زيادة النشاط في اللوزة وانخفاض النشاط في قشرة الفص الجبهي بالعدوان، يمكن أن تحدث الآفات في الدماغ، والتي يمكن أن تحدث مع حالات التنكس العصبي.

أيضًا الجينات الوراثية يمكن أن تساهم بما في ذلك أحادي الأمين أكسيداز، حيث يحدث اختلال في التوازن الكيميائي والهرموني في الدماغ، وقد تؤدي المستويات العالية أو المنخفضة بشكل غير عادي من بعض الناقلات العصبية، بما في ذلك السيروتونين والدوبامين وحمض جاما أمينو بوتيريك، إلى سلوك عدواني، ويمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من هرمون التستوستيرون أيضًا إلى العدوان على الأشخاص من أي جنس.

من ناحية أخرى، يمكن أن تؤدي الأدوية والمواد التي تسبب تغيرات في الدماغ أحيانًا إلى سلوك عدواني، وبعض الأمثلة تشمل الكورتيكوستيرويدات والكحول، كما يمكن أن يحدث السلوك العدواني نتيجة لحالات صحية معينة تلحق الضرر بدماغك، بما في ذلك السكتة الدماغية والخرف وإصابات الرأس.

العوامل النفسية

يمكن أن يحدث السلوك العدواني أحيانًا كعرض لبعض حالات الصحة العقلية، بما في ذلك، اضطراب السلوك، اضطراب المعارضة والتحدي، اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه، اضطراب ما بعد الصدمة، التوحد، الاضطراب ثنائي القطب، انفصام الشخصية، الاكتئاب، واضطرابات تعاطي المخدرات.

العوامل البيئية

يمكن أن تساهم الظروف والتحديات في حياتك اليومية وبيئتك أيضًا في السلوك العدوانين حيث يمكن أن يحدث العدوان كاستجابة طبيعية للتوتر أو الخوف أو الشعور بفقدان السيطرة، وقد تستجيب أيضًا بالعدوان عندما تشعر بالإحباط أو سوء المعاملة.

وقد تكون أيضًا أكثر عرضة للتصرف بقوة إذا كانت تربيتك تعرضك للعدوان والعنف، حيث يمكن أن يحدث هذا إذا كنت كان لديك آباء ومقدمو رعاية مسيئون أو أشقاء قاموا بتخويفك، أو نشأت في حي أو مجتمع يحدث فيه العنف والعدوان بشكل متكرر.

علاج السلوك العدواني

من الطبيعي أن تشعر بالإحباط والانزعاج من وقت لآخر، ويمكن أن تقودك هذه المشاعر بسهولة إلى الرد بسلوك عدواني في مواقف معينة، وفي الحقيقة يمكن أن يحدث العمل على تطوير وممارسة مهارات أقوى في تنظيم المشاعر فرقًا كبيرًا بالتأكيد، ولكن التواصل مع أخصائي الصحة العقلية هو دائمًا خيار جيد عند السلوك العدواني الذي:

يحدث بشكل متكرر

يسبب مشاكل في علاقاتك الشخصية والمهنية

يؤثر على حياتك اليومية

لا يمكن السيطرة عليه

وإن الحصول على المساعدة لعلاج السلوك العدواني عاجلاً وليس آجلاً أمر ضروري لأن السلوك العدواني يمكن أن يسبب بسهولة ضررًا جسديًا أو عاطفيًا دائمًا للآخرين والحيوانات وحتى أنت.

ويعتمد أفضل علاج للسلوك العدواني على السبب الأساسي، ولكن يمكن للمعالج دائمًا تقديم المزيد من الإرشادات مع تحديد المحفزات والعوامل المساهمة.

قد يوصي المعالج بمناهج علاجية مختلفة، اعتمادًا على أي أعراض أساسية للصحة العقلية تعاني منها، والتي تشمل:

العلاج السلوكي المعرفي

يمكن للعلاج السلوكي المعرفي أن يساعدك على تعلم تحديد وتغيير أنماط السلوك غير المفيدة وممارسة تقنيات التأقلم الأكثر فائدة، حيث لا يركز هذا النهج كثيرًا على التجارب السابقة، ولكنه يمكن أن يساعد في تحسين أعراض الاكتئاب والقلق واضطرابات الشخصية والاضطراب ثنائي القطب واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

العلاج النفسي الديناميكي

يمكن أن يساعدك العلاج النفسي الديناميكي في معالجة أعراض الصحة العقلية والاضطراب العاطفي من خلال تتبع جذورها إلى أحداث الحياة السابقة.

العلاج السلوكي الجدلي

يمكن أن يساعد هذا العلاج في بناء وممارسة المهارات لتحمل الضيق وتنظيم المشاعر والتنقل في العلاقات بين الأشخاص بشكل أكثر فعالية.

العلاج الشخصي في استكشاف التحديات

يساعد العلاج الشخصي في استكشاف التحديات التي تؤثر على مزاجك وتساهم في الاكتئاب وأعراض الصحة العقلية الأخرى، وفي بعض الحالات، قد يوصي المعالج أيضًا بالعمل مع طبيب نفسي لاستكشاف خيارات الأدوية، حيث قد تساعد بعض الأدوية ذات المؤثرات العقلية في تخفيف الأفكار والسلوكيات العدوانية التي تحدث مع حالات الصحة العقلية.

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