السياحة في كابادوكيا وأفضل معالمها السياحية

تعتبر كابادوكيا إحدى الجواهر التاريخية العريقة في تركيا، فهي تسحر زائريها بثروتها التاريخية والثقافية المختبئة بين صخورها. من المواقع الآثرية المنتشرة في مختلف أرجائها، والمتاحف الغنية بمقتنياتها الى المناظر الطبيعية البكر، كابادوكيا هي حلم كل مستكشف.

أبرز المعالم السياحية التي عليك بزيارتها في كابادوكيا

حديقة Goreme الوطنية



تحتوي هذه الحديقة على مجموعة رائعة من الكنائس القديمة، والكهوف، والآثار التي تستحق الاكتشاف. تأكد من القدوم باكراً لتتمكن من اكتشاف كل أرجائها بحرية، كما وننصحك بشراء دليل إرشادي أو طلب مرافقة مرشد سياحي لتتعرّف من كثب عن ما تخنزنه الحديقة من تاريخ غني.

مساكن وكهوف كابادوكيا

تشتهر كابادوكيا بأنها مدينة الكهوف. فتنتشر المساكن الصخرية في جميع أنحاء المدينة وهي تعطي شعور الرهبة عند النظر اليها. هذه الكهوف هي عبارة عن مساكن وبيوت وكنائس ومتاحف وفنادق.

المناطيد

تعرف كبادوكيا بأنها مدينة المناطيد. فتتوافر في المدينة العديد منها، وهي توفر فرصة مذهلة للصعود فوق الجبال والوديان ، أشهر هذه المناطيد Butterfly Balloon. لا تفوت عليك هذه التجربة الممتعة خصوصًا عند شروق الشمس أو غروبها للاستمتاع بالمناظر البانورامية المذهلة.

مدينة Derinkuyu السفلية

تتألف هذه المدينة من أكثر من ثمانية طوابق من الصخور المنحوتة تحت الأرض، ويُعتقد أن هذه المدينة كانت تحوي في وقت ما أكثر من 20 ألف شخص. تم تصميم هذه المدينة بدقة لكونها كانت تستخدم كملجأ للاختباء والحماية من الغزاة. يمكنك التجول في الكنائس وغرف الاجتماعات وغرف المتاجر وجميع المساحات الأساسية الأخرى الشاهدة على هذه الحضارة وغناها.

دير سليم

لا يمكن تمييز هذا الدير عن الجبال، لأنه منحوت بذكاء وتقنية عالية في الصخور البركانية بطريقة تمكّن من إخفاء وجوده داخل الصخور. لا يزال هذا الدير يحتوي على العديد من المقتنيات الآثرية التي كانت تستخدم سابقًا. إضافة الى العديد من الجداريات القديمة الجميلة التي لا ينبغي تفويت مشاهدتها.

الوادي الوردي

كما يوحي الاسم، وادي الورود هو عبارة عن وادٍ شاسع صخري يمنح الزائرين لمحة عن التنوع المناخي في تركيا. وهو مكان مثالي لالتقاط صور رائعة خصوصًا أن الصخور مميزة بلونها الوردي الجميل. يوجد في الموقع مقهى صغير يعمل بالطاقة الشمسية حصريًا، وحيث يمكنك الجلوس لتأمل جمال الموقع وغرابته.

قلعة أوشيسار

أكثر ما يميز هذا الموقع هو المشاهد البانوراميا التي توفرها لجميع أنحاء كابادوكيا، والتي تُظهر كيف تمكنت الشعوب القديمة من التحكم بطبيعة المكان لبناء مدينتها ومساكنها. كما ويعطي هذا الموقع لمحة واضحة عن جغرافية المنطقة الاستثنائية.

المداخن الخرافية

ستذهلك بالتأكيد هذه التكوينات الصخرية الطبيعية المذهلة و المعروفة بـ Fairy Chimneys. تكونت هذه الصخور بفعل التآكل البركاني والرياح والأمطار. ولكن محليًا هناك الكثير من الحكايات الشعبية والخرافات حول أصل تكوينها والتي حتمًا سيشاركها معك مرشدك السياحي.

Pasabag

تعدّ مدينة باساباغ وجهة رائعة لمحبي المشي، وهي تسمح باكتشاف عن كثب الجغرافية والتاريخ المحلي والتضاريس. لا تنسَ انتعال أحذية مناسبة للمشي والابتعاد عن الأحذية المفتوحة التي لا تناسب السير فوق الصخور.

متاجر الهدايا والتذكارات

هناك العديد من متاجر الهدايا عالية الجودة في المنطقة، وحيث يمكنك اختيار الهدايا التذكارية المحلية المصنوعة يدويًا. تتوافر في هذه المتاجر البطاقات البريدية، والحلي، والعيون الزجاجية الزرقاء göz التي تشتهر بها تركيا.

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