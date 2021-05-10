نصائح السفر الى المانيا لرحلتك هذا الصيف!

عند البحث عن رحلة إلى وجهة سياحية معينة، من المفيد التعرّف إلى بعض العادات المحليّة. اليكم مجموعة من النصائح والمعلومات المناسبة عند السفر إلى ألمانيا خصوصاً للمسافرين للمرة الأولى.

ينطبق بعض هذه القواعد على المناطق النائية من البلاد، ولكن معظمها سيساعد المسافر بالتأكيد سواء كان متجهاً إلى برلين للعمل، أو إلى بافاريا للسياحة.

الحمامات العامة ليس مجانية

ينصح بالاحتفاظ بالنقود المعدنية (اليورو) في محفظتك، إذ يتطلب استخدام معظم الحمامات العامة دفع بدل.

تجنب المشي في مسار الدراجات

عند السير في الطرق العامّة، يلاحظ أن هناك جانب واحد للمشاة وجانب آخر لراكبي الدراجات، وبالتالي لا يجب المشي في مسار الدراجات، تفادياً من مواجهة الصدم من قبل راكب الدراجة.

توخّي الحذر عند ركوب القطار

يجب الانتباه أثناء ركوب القطار، واستخدم المقابض اليدوية للدخول بأمان.

الدفع نقداً

لا يتوافر لدى العديد من الشركات الصغيرة والمطاعم آلات البطاقات، علماً أن البعض منها يقبل البطاقات الألمانية حصراً. لذا، يجب الإبقاء على الأوراق المالية في محفظتك أو البحث عن أجهزة الصراف الآلي التي تتقاضى أقل فائدة عند سحب اليورو.

الأحد يوم إقفال شامل

تُغلق غالبية المتاجر والسوبر ماركت والصيدليات أبوابها أيام الآحاد، لذا يجب على السائح الحصول على كل ما يحتاج إليه قبل حلول يوم الأحد. لكن، عادة ما تكون المقاهي والمطاعم مفتوحة طوال عطلة نهاية الأسبوع.

الأكل في الخارج

في المطاعم الواقعة في المدن الصغيرة، يتردد حضور النقانق واللحوم في لائحة الطعام، أما في المدن الكبرى مثل برلين، فإن ثقافة النظام النباتي رائجة. إذا كنت الميزانية الخاصة بالطعام محدودة، فيستحسن البحث عن "Imbiss"، والأخير متجر وجبات خفيفة رخيص يمكن العثور عليه تقريباً في أي شارع مزدحم ومحطة قطار وسوق...

التحدث بالإنجليزية

عند السفر إلى ألمانيا للمرة الأولى، وإذا كانت لغتك الأولى أو الثانية هي الإنجليزية، فإنه يسهل التواصل مع معظم الشباب في المدن الكبرى. كما يتحدث الأشخاص الذين يعملون في قطاع الخدمات أو قطاع السياحة الإنجليزية جيداً.

في كثير من الأحيان، قد يفهم الألمان أيضاً اللغة الإنجليزية أكثر مما يمكنهم التعبير باستخدامها. يتسم الألمان بالمساعدة والصبر بشكل عام، لذا لا داعي للقلق من عدم تمكن أي شخص من فهمك.

إلى ذلك، أن تكون قادراً على قول "Danke" (شكرًا لك) و "Bitte" (من فضلك ، مرحبًا بك) سوف تقطع شوطاً طويلاً وستتأكد من جعل بعض الألمان يبتسمون لمحاولتك التحدث بلغتهم الأمّ.

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