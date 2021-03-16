الشاي الأخضر أم القهوة السوداء: أيهما أفضل لفقدان الوزن؟

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن ، فإن الشاي الأخضر والقهوة السوداء هما المشروبان المفضلان. يعتبر كلا المشروبين أفضل من الشاي والقهوة التقليديين ، اللذين يحتويان على نسبة عالية من السعرات الحرارية ويمكنهما بسهولة تخريب هدف إنقاص الوزن...

طبيب البوابة: أسوأ وأفضل أنواع الموز لخسارة الوزن

كل من الشاي الأخضر والقهوة السوداء منخفضان في السعرات الحرارية وغنيان بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تدعم خطة إنقاص الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي وتعزيز عملية حرق الدهون. ولكن هناك جدل طويل الأمد حول أيهما أفضل لفقدان الوزن والصحة العامة. هنا في المقال ، حاولنا إزالة هذا الالتباس.

الشاي الأخضر للتنحيف

الشاي الأخضر هو المشروب المفضل لدى مراقبي الوزن. يشرب معظم الناس 3-4 أكواب من الشاي الأخضر في اليوم عند محاولتهم التخلص من الكيلوجرامات. لا يُعرف هذا المشروب بفقدان الوزن فحسب ، بل له العديد من الفوائد الصحية المثبتة. تعود الفوائد القوية للشاي الأخضر إلى وجود الكافيين والكاتشين (نوع من الفلافونويد). تشير الدراسات إلى أن الكاتشين ، وهو نوع من مضادات الأكسدة، يمكن أن يكسر الدهون الزائدة في الجسم بشكل فعال. وفقًا لدراسة أخرى أجريت في عام 2010 ، يمكن أن يكون لمكملات الشاي الأخضر تأثير إيجابي على الأشخاص الذين يحاولون التخلص من الكيلوجرامات والتحكم في وزنهم.

بصرف النظر عن فقدان الوزن ، فإن الشاي الأخضر مفيد أيضًا للأشخاص الذين يعانون من مشكلة ارتفاع الكوليسترول في الدم ومشاكل القلب ومرض السكري من النوع 2. كما أن المحتوى الغذائي الغني للشاي يقلل أيضًا من خطر الإصابة بمرض الزهايمر. يحتوي الشاي على فيتامين ب ، وحمض الفوليك ، والمغنيسيوم، والفلافونويد ، وهي مفقودة في شاي الحليب التقليدي.

القهوة السوداء للتنحيف

القهوة السوداء هي مشروب شائع آخر يفضله معظم الناس عندما يحاولون التخلص من الكيلوجرامات. حتى أن بعض الناس يشربون القهوة السوداء مع الزبدة أو السمن (المعروف باسم bullet coffee) بدلاً من الإفطار للحد من الجوع عندما يكونون في مهمة للتخلص من الكيلوجرامات.

القهوة السوداء أفضل من قهوة الحليب التقليدية لأنها ليست غنية بالسكر والقشدة. تمامًا مثل الشاي الأخضر ، تحتوي القهوة أيضًا على مادة الكافيين التي يمكن أن تزيد من اليقظة وتقلل من خطر الإصابة بمرض السكري. يمكن للقهوة السوداء أيضًا أن تزيد من نشاط التمثيل الغذائي الذي يمكن أن يقمع الجوع ويمنعك من تناول الأطعمة غير الصحية.

لا تقتصر فوائد شرب القهوة السوداء على هذا فقط. يحتوي هذا المشروب أيضًا على العديد من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية مثل فيتامين B2 و B3 و B5 والمنغنيز والبوتاسيوم والمغنيسيوم. يمكن أن يؤدي تناولها المنتظم إلى تعزيز الذاكرة والأداء.

النتيجة:

تساعدنا كل من المشروبات بطرق مختلفة ووفقًا للعلم ، يمكن تضمين كليهما في خطة النظام الغذائي لفقدان الوزن. تظهر نتيجة فقدان الوزن مماثلة. فقط إذا قمت بمقارنتها بناءً على فوائدها الصحية العامة ، فإن الشاي الأخضر يعد خيارًا أفضل بكثير. تحتوي أوراق الشاي على المزيد من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد نظامك الداخلي بعدة طرق. سواء اخترت الشاي الأخضر أو ​​القهوة السوداء ، تأكد من تناولها باعتدال. الإفراط في تناول أي مشروب يمكن أن يضر بالصحة.

الطريقة الصحيحة لتناول الشاي الأخضر والقهوة السوداء

يحتوي كلا المشروبين على قهوة ويجب ألا تتناول أكثر من كوبين في اليوم. يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكافيين خلال النهار إلى اضطراب دورة نومك وحتى الإضرار بصحة قلبك. أيضًا ، يعد فقدان الوزن نتيجة ثانوية للتغييرات الشاملة في نمط الحياة. فعل شيء واحد فقط لن يساعدك كثيرًا. تناول طعامًا صحيًا وممارسة الرياضة والنوم في الوقت المحدد لفقدان الوزن بسرعة.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

طبيب البوابة: ما هو أفضل وقت لتناول خل التفاح؟