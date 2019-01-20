هل يجب أن تستبدل الشاي بالحليب بالشاي الأحمر ؟

معظمنا لديه عادة شرب كوب من الشاي ساخن مع السكر والحليب في الصباح الباكر. ولكننا نستهلك جميع السعرات الحرارية الإضافية والكافيين دون أن ندرك مدى الضرر الذي يلحقه بنا.

راقب ما تشربه!

الشيء الوحيد الذي سيتفق معه خبراء الوزن هو خفض عدد الأكواب التي تشربها كل يوم. في حين أننا لا نقول أن الشاي بحليب غير صحي ، هناك سبب لماذا يجب أن تراقب عدد الأكواب التي تشربها.

الشاي الأخضر ليس صحي دائما

في حين أن الشاي الأخضر أو شاي الأعشاب ، بشكل عام ، مليء بمضادات الأكسدة والفلافنويد التي تعزز المناعة ، الا انه لا يفعل شيئًا عندما يتعلق الأمر بحرق الدهون. إذا كان هناك شاي واحد يمكن أن يساعد بالفعل ، فهو الشاي الأحمر أو rooibos ، الذي يكتسب شعبية في الوقت الحاضر.

ما هو الشاي الذي يجب أن تشربه؟

يسمى الشاي الأحمر بهذا الاسم بسبب اللون الفريد لأوراق الشاي، ومن المعروف أن شاي الرويبوس هو علاج فعال لإنقاص الوزن بسبب فوائده المتعددة ، خاصة مع الطريقة التي يعزز بها الأيض في جسمك. هو يخمر ويتخمر بقوة قبل الاستخدام. أوراق الشاي تحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي تقوم بتنظيف نظامك من أي من السموم والجراثيم الموجودة ، كما تقوم بإحياء النظام وإبقائه منتعشا.

يقضي على السموم

الشاي الأحمر يطرد السموم ، التي تعالج وتقي من مشاكل عسر الهضم والانتفاخ ، مما يساعدك على فقدان الوزن بشكل أسرع. هناك أيضًا بعض الفوائد الأخرى للشاي الأحمر والتي يجب أن تعرفها:

تحفيز جهاز المناعة

للحصول على نظام مناعة قوي ، من المهم زيادة تناول مضادات الأكسدة والفيتامينات والمغذيات. الشاي Rooibos ، الغني بالعديد من المكونات يساعد في نفس الشيء. كما انه يحتوي أيضًا على مستويات منخفضة جدًا من التانين ، والتي توجد عادةً في الشاي الأسود الأخضر والعضوي الذي يتداخل مع امتصاص العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والزنك.

يقي من مرض السكري من النوع 2

يحتوي الشاي على مكوّن قوي جدا ، يعرف باسم ، بوليفينول اسبالاثين الذي يساعد في الواقع على مقاومة الأنسولين والتحكم في أعراض مرض السكري من النوع 2 ، والذي هو شائع إلى حد كبير خاصة في الهند.

يحسن صحة القلب

بما أن الشاي يتخلص من الكوليسترول والسموم السيئ التي يمكنها سد الشرايين ، يبقى النظام آمنا من أي مخاطر صحية. مكمل مع حمية غذائية متوازنة يمكن للشاي الأحمر أن يحسن صحة القلب ويبقيك أكثر صحة وأكثر لياقة لوقت أطول. أيضا ، لانه لا يحتوي على الكافيين ، فهو بديل جيد للقهوة.