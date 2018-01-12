فوائد الشاي لمشاكل التهاب العينين

استخدمي الشاي الأسود والأبيض والأحمر على شكل كمّادات باردة للعيون (shutterstock.com)

يُعتبر الشاي مادة طبيعية لها الكثير من الفوائد على بشرة النساء، بخاصة للتخلص من الهالات السوداء، وانتفاخ الجفون والاحمرار، الأمر الذي يشكّل إزعاجًا لهنّ في سهرة فخمة أو مناسبة سعيدة.

لذلك نعرض لكِ أبرز فوائد الشاي لمشاكل العينين:

• استخدمي الشاي الأسود والأبيض، والأحمر والصيني الأسود، فهو يُستخدم على شكل كمّادات باردة للعيون، لما له من كمية كافيين كافية لمعالجة المشاكل.

طبيب البوابة: 10 فوائد صحية للشاي الأسود "أولونغ"

• يساعد الشاي على انقباض الأوعية الدموية الموجودة داخل العين، وبالتالي تزيل بذلك، الانتفاخ الناتج بشكل أساسي عن السهر.

• يعمل الشاي على تقليل احمرار العين، وعلاج الحساسية والالتهاب.

• استخدمي كمّادات الشاي؛ لأنها تمنح العين الإشراقة المطلوبة، والعمل على تقليل التجاعيد حولها، من خلال قدرتها على شدّ البشرة.

• تعمل كمّادات الشاي على إزالة السواد من حول العينين، والتخلّص من الجفاف.

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