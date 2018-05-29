8 نصائح لتحصلي على شعر صحي وجميل رغم الصوم

استخدمي شامبو بنوعية جيدة، ومناسب لشعرك

تشكو معظم السيدات خلال شهر رمضان من ضعف وجفاف وتساقط الشعر وذلك نتيجة بعض العادات السيئة التي نمارسها في رمضان كقلة شرب الماء، وإغفال العناية اليومية بالشعر بسبب ضيق الوقت.

ولأن العناية بالشعر تبدأ من الداخل عليك إذاً أن تتبهعي بعض النصائح القيمة التي سنقدمها لك اليوم لتحصلي على شعر صحي وجميل رغم الصوم.



1- شرب الماء بكميات وافرة في فترة مابين الإفطار والسحور.



2- الابتعاد عن استخدام مستحضرات تصفيف الشعر التي تحتوي الكثير من المواد الكيماوية كالجيل ومثبت الشعر. لأن شعرك خلال هذا الشعر أكثر ضعفاً وميلاً للجفاف.



3- استخدمي شامبو بنوعية جيدة، ومناسب لشعرك بالإضافة لكريم مرطب غني بالمواد الطبيعية المغذية.



4- تجنبي المشروبات الغازية والعصائر الصناعية أو المحلاة والمنكهة، واستبدليها بالعصائر الرمضانية الطبيعية كالتمر الهندي وقمر الدين، أو العصائر الطبيعية.



5- قومي باتباع نظام غذائي صحي مفيد وركزي على الأغذية المفيدة للشعر كالألياف والحبوب والخضار والفاكهة، بالإضافة إلى البروتين من البقوليات واللحوم و الأطعمة الغنية بالحديد كالكبد والبيض .



6- أضيفي الزيوت الطبيعية إلى نظامك الغذائي وبالأخص زيت الزيتوت فى السلطة وكذلك زيت بذرة العنب فهذه الزيوت مفيدة لصحة الشعر والبشرة على حد سواء كما أنها تحمي الجسم من مخاطر السمنة وينصح أيضا باستخدام زيت الزيتون لشعرك لعلاج الجفاف وإضفاء لمعان طبيعي على خصلات الشعر.



7- كما أن تناول المكسرات الطبيعية النيئة رائع للشعر لاحتوائها على الأحماض الدهنية والأوميغا 3 و خاصةً السيلينم وهو من المعادن الضرورية لصحة فروة الرأس.



8- تناولي الأطعمة الغنية بالزنك الذي يحارب تساقط الشعر كثمار المشمش والفواكه المجففه كالزبيب فهما من أفضل الأغذية الرمضانية المفيدة لصحة الشعر والبشرة بفضل احتوائهما على فيتامين أ حيث يكسبهما النعومة والحيوية.

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