للمحافظة على نضارة البشرة في رمضان اتبعي هذه النصائح!

احرصي عزيزتي على تناول أطباق المخللات بكمّيات قليلة وبصورة منتظمة

تتعرض البشرة خلال شهر رمضان المبارك للكثير من العوامل التي تتسبب في جفافها بفعل تغيّر النظام الغذائي، حيث أنه مع الصيام والجو الحار قد تجد المرأة بشرتها غير نضرة وفقدت بريقها ولمعانها، وذلك لما تفقده البشرة من سوائل ومعادن.

لتجنّب جفاف البشرة وللمحافظة على نضارتها نقدّم إليك عزيزتي بعض النصائح التي يمكنك اللجوء إليها خلال الشهر الفضيل.

- امداد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية:

عليك عزيزتي بالدرجة الأولى التأكد من تناولك غذائك بطريقة سليمة ومتكاملة على الإفطار وأيضاً في السحور، خصوصاً لما تحتويه الأطعمة من فيتاميات وفوائد تعوض لك عمّا يفقده جسمك طيلة فترة الصوم.

هذا واحرصي عزيزتي على تناول أطباق المخللات بكمّيات قليلة وبصورة منتظمة.

كما أن الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالفيامين أ مثل الجزر، الخس، البقدونس وغيرهما، يسهم في الحدّ من جفاف البشرة حيث أن الفيتامين أ يساعد البشرة على مقاومة إصابتها بالخشونة.

ولا تنسي أن المأكولات الغنّية بالدهون والسكّريات تؤذي البشرة، لذا احرصي على الحدّ من تناولها خلال الشهر الفضيل.

- تجنّبي غسل الوجه لمرّات عدّة:

لا شك في أن الشعور بالحرّ والصيام سيدفعك تلقائياً إلى غسل وجهك عدّة مرّات خلال اليوم. لا تكثري من هذه العملية لأنها تؤدي لجفاف البشرة. واحرصي دوماً على غسل وجهك بالماء البارد.

- أكثري من شرب المياه:

قلّة شرب الماء في الجو الحار قد تؤدي لجفاف الجلد وتشققها، لذا احرصي على شرب 8 أكواب من المياه في الفترة ما بين الإفطار والسحور لتعويض ما فقدتِ من ماء خلال ساعات الصيام.

ولا تنسي شرب الماء لا يضاهيه أي مشروب آخر لترطيب بشرتك.

- اهتمّي ببشرتك:

لا تهملي بشرتك خلال شهر رمضان، بل احرصي على العناية بها بشكل دائم أسوة بالأيام العادية، لا وبل أكثر! لذا قومي بتنظيفها بعناية وتقشيرها وترطيبها، فتلك الخطوات ضرورية لإزالة الجلد الميت الناتج عن نقص المياه.

فهذه الخطوة من شأنها أن تعيد مستويات بشرتك المعدنية وبالتالي تجنّب بشرتك تعرّضها للجفاف.

- لا تستغني عن الكريم المرطب:

أبقي بجانبك دائماً كريم مرطب ليديك ووجهك، كي تستخدميه كلما شعرتِ بالجفاف.

- إلجأي إلى الأقنعة الخاصة بالبشرة:

يمكنك عزيزتي تجنّب جفاف البشرة خلال شهر رمضان المبارك من خلال الاستعانة بأقنعة خاصة تسهم في ترطيب البشرة، حيث أن قناع العسل يُعتبر الأكثر فعالية في هذا الشأن.

إمزجي ملعقتي طعام من العسل الطبيعي مع ملعقة طعام من عصير الحامض والقليل من الجليسيرين المتوافر في الصيدليات. ثم ضعي القناع على وجهكِ لمدة 20 دقيقة، ثم أزيليه بواسطة الماء الدافىء.

- التمارين الرياضية ضرورية :

التمارين الرياضية من شأنها أن تحفّز الدورة الدموية وتساعد على حرق الدهون وإزالة السموم بشكل سريع، وبالتالي الحصول على بشرة صحّية وغير جافة،لذا نصيحتنا لك سيدتي أن تقومي ببعض التمرينات قبل الإفطار.

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