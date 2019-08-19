سحر علي

من أجمل الأشياء التي يمكن أن نتعلمها من علم الفلك، كيفية التعرف على المظهر الخارجي والشكل العام للشخص الذي يتم رسم خريطته الفلكية.. لذلك موضوعنا اليوم سيكون شيقاً ويحتاج إلى دقة في فهمه بنفس الوقت، لمعرفة الشكل الخارجي للشخص علينا أن ننظر لثلاث أشياء مهمه في الخريطة الفلكية ونعرف مدى قوتها حتى نرسم الصورة الخارجية العامة.

الطالع (Ascendant)، البرج الشمسي(sun sign) ومنطقة القمة (Midheaven) جميعها لها دور كبير في وصف الشكل الخارجي، لذلك حين نحاول أخذ الصفات العامة علينا أن نجمع بين هذه الثلاثة حسب قوتها، فمثلاً إذا كان الطالع يقترن بمجموعة كواكب قوية وبمكانة جيدة فسيظهر بوضوح على الشخص أكثر من برجه الشمسي وستقدم الكواكب الجيدة صفاتها أيضاً..

مثال وحاولوا أن تطبقوه على أنفسكم.. شخص من برج الحمل ويحمل طالع الدلو ومنطقة القمة لديه في العقرب.. سنجد أنه يحمل صفات الحمل بشكل كبير لأن الشمس أفضل ما يكون في الحمل وسيظهر عليه جزء من العقرب والدلو في تفاعله مع الآخرين..

والآن سأبدأ بوصف الشكل الخارجي لكل برج بشكل منفصل وقوموا أنتم بتركيب الصفات حسب خريطتكم الفلكية لكم أو لأي شخص ستجدون أنكم رسمتم صورة واضحة... لننطلق

برج الحمل:

يحمل برج الحمل رمز الرأس ويحكمه المريخ كوكب الحرب والقوة العضلية، لذلك صفات برج الحمل حادة وقوية وظاهرة، فهو يتمتع بتعابير ظاهرة جداً وأكثر ما يميزه الحاجبين المعقودين والمرسوم مثل القوس أو السيف وجهه يميل إلى شكل المثلث، شعر برج الحمل غالباً يميل إلى الألوان الفاتحة وإن كان قاتماً سيكون بلون بني فاتح ويميل للكثافة والتموج والتطاير محاكياً شكل النار، بشرته تكون فاتحة وقد تصل إلى الحمرة كالتي لفحتها الشمس، الشخص الحمل يكون هو الأفتح لوناً في عائلته. يتميز برج الحمل أيضاً بجسد قوي وقوة عضلية عالية، تظهر قوته في يديه وأكتافه العريضة.

برج الثور:

بالرغم من أن كوكب الزهرة هو كوكب الجمال الحاكم لبرج الثور إنما رمزه قد نجده يتناقض معه للوهلة الأولى، فرمزه يدل على قيمة كل مايملك من صفات وممتلكات ورموز الأبراج وضعت قديماً من آلاف السنين حين كان الثور شيئاً مقدساً. لننظر لصفات صاحبه.

معظم أصحاب برج الثور يتمتعون بصحة جيدة عموماً وإن كان كوكبهم في بيته الصحيح وبوضعية جيدة فستظهر صفاته الجمالية على وجوههم، الثور يحكم المنطقة السفلية من الوجه والرقبة والحنجرة، لذلك سنجد أن لديهم شكل أنف وفم جميلين وآذانهم صغيرة وغالباً أسنانهم قوية ومصفوفة بشكل مرتب ويتميزون برقبة قوية وعريضة إن كانوا ذكوراً ورقبة طويلة إن كانوا إناثاً، معظمهم يحمل صفات الجمال الكلاسيكي في وجهه وشعره أياً كان لونه هو الأغمق لوناً في بشرته وعيونه وشعره في عائلته، جسد برج الثور متناسق ويخشى عليه من السمنة لأنه يحب الأكل بشكل كبير.

برج الجوزاء:

هذا البرج الهوائي يشترك مع بقية الأبراج الهوائية في رقة صفاته لأن قوته تكمن في عقله المفكر فهو ليس بحاجة لقوة جسدية عالية، وجهه يتمتع بصفات ناعمة ورقيقة عيونه وأنفه صغيرين وكأنهم في مركز الوجه، شفاهه رفيعة وفمه عريض وغالباً ما يبتسم حين تراه للمرة الأولى استعداداً لاستعراض ما يملك من أفكار أو كلمات بالتأكيد فهو يحب الكلام كثيراً.

جسده بسيط وأكثر ما يميزه يديه الصغيريتين وأصابعه الطويلة النحيفة، أكتافه صغيرة وأرجله رفيعة تساعده في التنقل بسرعة مثل الفراشات.

برج السرطان:

يحكمه القمر وصفات القمر ستظهر عليه بكل تأكيد بالذات إن كان القمر في مكان مميز بين الكواكب في خريطته، يتميز أصحاب هذا البرج بوجه مستدير على الأغلب وذقن صغير، عظام الخد ستظهر في وجوههم إن كانوا نحيفين أو يعانون من السمنة، يمتلكون جبهة عريضة تكمل استدارة وجههم، عيونهم حادة تظهر فيها مشاعرهم، منحنيات الجسد لديهم جميلة تقترب للاستدارة خاصة النساء من هذا البرج، جسدهم قوي وأكتافهم مرتفعة بالرغم من رقتهم لأنهم يحملون الصدفة القاسية فوق ظهورهم.

برج الأسد:

أكثر ما يميز الأسد شعره ورأسه لذلك نجد أصحاب هذا البرج يتميزون بشكل الرأس الكبير نوعاً ما والعريض من خلف الرأس وصولاً إلى رقبتهم العريضة، تقاطيع وجههم صغيرة ومدببة، لديهم شعر كثيف وغزير ولامع رجالاً ونساءاً، أسنانهم قوية تظهر أثناء ابتسامتهم وأثناء الكلام، معظمهم يملك عيوناً بألوان غامقة، أكتافهم قوية إنما ليست مثل أكتاف الحمل، حين يسير صاحب برج الأسد ستعرفه من مشيته المتبخترة وكأنه الملك يتقدم بخطى واثقة وثابتة.

برج العذراء:

لن تلتفت لشكله بقدر ما ستلتفت لأناقته ورائحته العطرة، فهو مميز في الاهتمام بالنظافة الشخصية في كل تفاصيله الصغيرة، صفات الوجه لديهم حادة إنما ناعمة، عيونهم تقترب للاستدارة وكأنها تمركز النظر في مكان واحد حتى تتفحصه، قد لاتعرف ماهو التعبير الواضح على وجه العذراء إن كان دهشة أو اعجاب أو حتى كره إنما بكل تأكيد هو تفكير ومحاولة لتحليل ماهو أمامه، من الأبراج التي قد تظهر أقل من عمرها الحقيقي، تفاصيل شكل الجسد تتناسق مع الوجه بشكل دقيق ودائماً ما يحاولون أن يبقوا ويظهروا بشكل متناسق محافظين على أوزانهم قدر المستطاع، حتى النساء من هذا البرج معظمهم لا يفضل مساحيق التجميل وإن استخدمنها فسيكون بشكل بسيط وخفيف مائل للطبيعي على الأغلب.

برج الميزان:

من أحد الأبراج التي تملك جمالاً وأناقة في المظهر الخارجي بالتأكيد فالحاكم هنا هو كوكب الزهرة، يملكون تفاصيل الوجه الجميلة والمتناسقة، أجسادهم تحمل منحنيات جذابة ومتناسقة جداً لا يميلون للنحافة ولا السمنة فهم يحملون رمز الميزان المتوازن في كل شيء حتى في الشكل، أكثر ما يميزهم ابتسامتهم وكأنهم حمائم السلام لديهم كاريزما غريبة في اجتذاب الآخرين حتى وإن قل جمالهم.

برج العقرب:

العيون هي أكثر ما يعرف به العقرب، عيونهم تحمل النظرة العميقة جداً والخطرة بنفس الوقت، فعند النظر في عيون العقرب ستأخذ بعض الوقت محاولاً أن تفهم ماحصل أو قد تشعر بأنك كنت تغرق في مكان ما لا تعرفه، شكل القزحية لديهم كبيرة عن العادة وتركيبة العيون لو نظرت إليها جيداً ستجد بأنها تتدرج بك إلى الداخل وهذا ما يكسبهم هذه النظرة، أنفهم مدبب ويميل إلى الطول جسدهم يميل إلى القوة والثبات مظهرين بذلك القهوة الخارجية لهيكل العقرب إنما هم من الداخل يحملون رقة كبيرة قد تحطمهم إذا ظهرت للعلن، تشعر دائماً بالغموض وعدم الوضوح عند النظر في وجه العقرب.

برج القوس:

طبيعتهم المتفائلة تظهر على ملامحهم أيضاً، ابتسامة وضحكة القوس أكثر ما يميزه فهمي تحمل الكثير من الفرح والسعادة في طياتها وكأنهم أشخاص لا يعرفون الحزن أبداً، عيونهم جميلة ومميزة وكأنها تبتسم، جسدهم قوي مثل بقية الأبراج النارية، شعرهم يتطاير وغالباً ما يكون ناعماً أو مموجاً بشكل بسيط، قد يميلون للسمنة إنما باستطاعتهم السيطرة على أوزانهم فتركيبة الجسد لديهم عضلية أكثر.

برج الجدي:

يتميز أصحاب برج الجدي بهيكل عظمي قوي عن بقية الأبراج، عيونهم صغيرة نوعاً ما وأسنانهم قوية ومربعة الشكل، شعرهم ناعم لا يتموج، يميلون في بشرتهم للألوان الأغمق في عائلتهم فمعظمهم يحمل اللون الأسمر والبرونزي، ومع ذلك بشرتهم حساسة قد تتعرض للبثور في عمر مبكر أو لظهور البقع الملونة، شكلهم عموماً ثابت ومستقر لا يظهر عليه الكثير من ردات الفعل العاطفية، جسدهم قوي ومشيتهم فيها ثبات وقوة وكأنهم ملتصقين في الأرض.

برج الدلو:

يحمل أصحاب هذا البرج وجهاً عريضاً بتقاطيع متناسقة، عيونهم تسمى بالعيون الناعسة أو الحالمة وكأنهم يحملون رؤيا في عقلهم أو يفكرون بشيء بعيد، معظمهم يتميز بالطول وعرض الأكتاف والحوض، يهتمون دائماً بتسريح شعرهم بشكل حر أو تلقائي.

برج الحوت :

عيونهم حادة تشبه السرطان في نظرتها تحمل الكثير من الحنان أو الحزن، تقاطيعهم ناعمة وتحمل هدوءاً وسكينة، لديهم جاذبية عالية خصوصاً الإناث من هذا البرج، يمتلكون بشرة رقيقة وناعمة قد تصل للحساسة ووجوهم تظهر كل ردود فعلهم العاطفية، يمتلكون قدرة على الكلام بشكل راقي وعاطفي وكأن كلامهم يأتي من داخلهم وليس من الحنجرة، يمتلكون تفاصيل صغيرة ومعظمهم ليس طويلاً.

الآن أصبح لدينا فكرة عامة عن شكل كل برج أو ما يتميز به من صفات ظاهرية، ويمكننا أن نحكم على شكل الشخص الذي نقرأ خريطته دون أن نراه مثلاً، أو يمكننا أن نعرف ماهو الأكثر تأثيراً على الشخص من مظهره الخارجي، فمن يحمل الكثير من الكواكب في برج الأسد مثلاً وبرجه الشمسي في الجوزاء أو طالعه بالتأكيد ستظهر عليه صفات برج الأسد بشكل أكبر على شخصيته وشكله الخارجي.

عموماً محاولة معرفة الشخص وكيف يفكر من مظهره الخارجي تبدو فكرة ممتعة لكن لا نستطيع أن نجعلها هي الأساس في حكمنا على من نعرفهم. بهذا أترككم بخير وسعادة حتى ألقاكم في مقال جديد ومفيد بإذن الله.

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