كيف يدعم الشمندر صحة الكبد ؟
الشمندر غني بالمغنيسيوم والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم وفيتامين ج والفوسفور والمنجنيز وتحتوي على البيتين والكاروتين ومركب ب.
البيتين هو مادة تساعد في حماية الكبد وتحفيز تدفق الصفراء. كما أنه يلعب دورا في خفض مستويات الهموسيستين في الدم ، وفقا للمعاهد الوطنية للصحة.
تم العثور على البيتين في ثمرة الشمندر ، ولكن يتركز بشكل رئيسي في الجزء العلوي من الشمندر حيث ترتبط بالأوراق. البيتين مهم لوظيفة الكبد ، وفي المساعدة على تعزيز تدفق الأيض الصفراوي والدهون. أيضا ، يمكن أن يساعد على حماية الكبد من تأثير الكحول على الكبد ، مما يجعل الشمندر دعما ممتازا للتخلص من السموم.
وصفة الشمندر:
سموثي لمحاربة سموم الكبد
المكونات:
1 ليمون مقشر
½ كوب خضروات الهندباء
½ كوب بقدونس
½ عود كرفس
2 برتقال مقشر
الطريقة:
توضع كل المكونات في الخلاط.
تمزج حتى تصبح سلسة.
عصير الشمندر لكبد صحي
المكونات:
1 الشمندر
1 جزرة
1 ليمون مقشر
حفنة من البقدونس
الطريقة:
تخلط المكونات في الخلاط وتشرب فورا.