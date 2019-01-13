كيف يدعم الشمندر صحة الكبد ؟

الشمندر غني بالمغنيسيوم والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم وفيتامين ج والفوسفور والمنجنيز وتحتوي على البيتين والكاروتين ومركب ب.

البيتين هو مادة تساعد في حماية الكبد وتحفيز تدفق الصفراء. كما أنه يلعب دورا في خفض مستويات الهموسيستين في الدم ، وفقا للمعاهد الوطنية للصحة.

تم العثور على البيتين في ثمرة الشمندر ، ولكن يتركز بشكل رئيسي في الجزء العلوي من الشمندر حيث ترتبط بالأوراق. البيتين مهم لوظيفة الكبد ، وفي المساعدة على تعزيز تدفق الأيض الصفراوي والدهون. أيضا ، يمكن أن يساعد على حماية الكبد من تأثير الكحول على الكبد ، مما يجعل الشمندر دعما ممتازا للتخلص من السموم.

وصفة الشمندر:

سموثي لمحاربة سموم الكبد

المكونات:

1 ليمون مقشر

½ كوب خضروات الهندباء

½ كوب بقدونس

½ عود كرفس

2 برتقال مقشر

الطريقة:

توضع كل المكونات في الخلاط.

تمزج حتى تصبح سلسة.

عصير الشمندر لكبد صحي

المكونات:

1 الشمندر

1 جزرة

1 ليمون مقشر

حفنة من البقدونس

الطريقة:

تخلط المكونات في الخلاط وتشرب فورا.